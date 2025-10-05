"Todas nos apoyamos entre nosotras": Karen Yanes celebra al ganar Mexicana Universal Jalisco, presentado por Mazati Reserve

La emoción y el brillo de la noche aún se reflejan en su sonrisa. Tras ser coronada como Mexicana Universal Jalisco 2025, presentado por Mazati Reserve, Karen Yanes González, originaria de Zapopan, compartió en exclusiva para EL INFORMADOR sus primeras impresiones de convertirse en la nueva embajadora de la belleza jalisciense.

“Me siento con mucha emoción, mucha felicidad y gratitud”, expresó conmovida. “Ha sido un año de mucho esfuerzo, pero también de disfrutar el proceso. Y ahorita lo que estoy viendo es el resultado, y me da mucha emoción ver hasta dónde se puede llegar”, añadió, consciente de que detrás del brillo del certamen hay meses de preparación y disciplina.

El momento de escuchar su nombre como ganadora fue, según relata, una mezcla de incredulidad y alegría. “Yo estaba muy contenta, pero al mismo tiempo estaba que no me la creía”, recordó entre risas. “Fue un momento de ‘sí está pasando, esto es verdad’. Con Sofi —Sofía Álvarez Ruiz, quien obtuvo el título de suplente— lo habíamos platicado, lo habíamos querido tanto, que cuando estábamos ahí fue una tormenta de emociones. Las dos lo disfrutamos mucho y bueno, eso pasó.”

Durante una semana, Karen convivió con las demás finalistas en diversas actividades en Tapalpa, donde la camaradería fue una constante. “La verdad ha sido un equipo muy bonito. Mis compañeras han sido las mejores”, aseguró. “La convivencia fue muy linda, todas nos apoyamos entre nosotras, hasta para decirnos qué color de labial usar. Esta semana fue de puro crecimiento, nos ayudábamos a estudiar, a practicar la pasarela, a hacer cambios. Lo disfruté muchísimo y aquí vemos el resultado de todas.”

La nueva Mexicana Universal Jalisco destacó el compañerismo que se vivió tras su coronación, un gesto que, dice, la conmovió profundamente. “Yo no me lo esperaba. Estaba tan concentrada en otras cosas que cuando las sentí llegar, me dio mucha emoción y felicidad tenerlas ahí apoyándome”, contó.