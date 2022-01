Nathalie Eklemes, los colores de México en tus manos

Nathalie Eklemes fundo su propia marca de esmaltes para uñas hace 10 años con el nombre de Pitahia, sin imaginar que el espíritu creativo que la caracteriza, se convertiría en su mejor alíado para emprender exitosamente un negocio que apuesta por la mexicanidad a través de una línea cosmética vegana y libre de crueldad animal.

Con nombres como: luz de bengala, copal, cempasúchil, papel picado, mariachi, tequila y margarita, cada colección de esmaltes en Pitahia reúneuna amplia variedad de tonos para ofrecer los colores en tendencia de cada temporada.

Cuando Nathalie se detiene a pensar en el consejo que daría a los emprendedores que van iniciando, afirma que puedes tener talento, creatividad, ganas e incluso todo el dinero que necesites para llevar a cabo una súper idea, pero si no eres valiente, persistente y optimista, difícilmente vas a lograrlo.

¿El reto más grande en Pitahia?

“El tiempo de desarrollo de la fórmula de mi esmalte. Pensé que sería algo muy fácil y me tomó años para lograr lo que tengo hoy, una fórmula “toxic free” y más difícil aún porque no soy química, soy mercadóloga. Entonces en el área de desarrollo no podía aportar mucho. Además de aguantar quejas y que te digan que tu producto no vale lo que es, que yo creo que es algo de lo que a nadie nos gusta, pero este tipo de situaciones son las que te hacen persistir y crecer profesionalmente”.

