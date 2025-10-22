María León regresa a los escenarios de Guadalajara para interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera. La actriz y cantante se integra al elenco de “Mentiras, el Musical”, que celebra su aniversario número 16 con una gira nacional. La producción se presentará del 23 al 26 de octubre en el Teatro Galerías, y María León participará en la función del 26, mientras que Mariana Treviño estará en las restantes fechas.

La puesta en escena, escrita por José Manuel López Velarde y producida por Gou Producciones y Late Producciones, es considerada la producción original más exitosa del teatro musical mexicano. Ambientada en los años ochenta, “Mentiras” combina melodrama, comedia y nostalgia pop en una historia que inicia durante un funeral donde cuatro mujeres -“Daniela”, “Dulce”, “Yuri” y “Lupita”- descubren que compartieron el amor del mismo hombre, “Emmanuel”. A partir de ese momento, la trama se convierte en una montaña rusa de confesiones, rivalidades y secretos, hilada por una banda sonora que marcó a toda una generación.

Para León, regresar a interpretar a “Lupita” significa más que retomar un papel, es volver a un lugar emocional y artístico muy personal. “Me siento muy feliz. Celebrar el cumpleaños número 16 de una obra como ‘Mentiras’ y regresar a este lugar donde siempre fui feliz, que es en el papel de ‘Lupita’, me da mucha emoción después de año y medio de no hacerla”, compartió la artista en entrevista con EL INFORMADOR.

Además, destacó la carga sentimental que implica presentarse nuevamente en el Teatro Galerías, un recinto con el que mantiene una conexión desde su infancia. “Nada me hace más feliz que volver a mi tierra, a un teatro en el que desde muy chiquita estuve presentándome con obras amateur, con ballet, con muchas cosas. Ahora regresar con esta superproducción me da mucha felicidad, mucha emoción”.

Una catarsis sobre el escenario

Entre risas y recuerdos, María León reconoce que “Lupita” es un personaje que la ha transformado profundamente. “Es un personaje muy generoso porque no me parezco mucho a ella. Bueno, sí, poquito (dice entre risas). ‘Lupita’ tiene una estridencia, una catarsis, una frontalidad y un montón de máscaras para afrontar la vida”, explicó.

De todas las frases que ha dicho sobre el escenario, hay una que la acompaña también fuera de él: “Siempre habrá tiempos mejores”. Esa línea, asegura, resume la esencia de su personaje: “‘Lupita’ siempre le encuentra una forma positiva o divertida de ver las tragedias y las cosas dolorosas de su vida. Me ha sacado de mi zona de confort, me ha obligado a utilizar herramientas que tenía ocultas para darle vida a este personaje tan divertido, y me ha abierto las puertas de la comedia. Le debo mucho a ‘Lupita’ y estoy lista para poderla vivir otra vez”.

Un fenómeno que no envejece

Con 16 años de historia, “Mentiras” ha logrado mantener su vigencia y seguir conquistando nuevos públicos. León lo atribuye a varios factores, entre ellos, la solidez del texto y el poder emocional de la música. “Para empezar, siento que ‘Mentiras’ está escrita perfectamente bien. La música que la acompaña en este formato rocola es icónica, nostálgica, de mujeres poderosas que abrieron las puertas para muchos artistas como yo”, comentó.

“Estas canciones con las que hemos cantado, tomado, nos hemos enamorado, son tan familiares para nosotros. Creo que una cosa muy importante es la nostalgia”, añadió la actriz, quien también reconoció el impulso que dio la reciente adaptación en formato de serie.

De acuerdo a León, la versión televisiva ha permitido que nuevas audiencias se acerquen al universo de la obra: “A raíz de la serie, todo el mundo puso los ojos en México. Todo Latinoamérica y partes de España voltearon a ver ‘Mentiras’, y eso le dio vida nuevamente al musical. Me da mucho gusto porque todo lo que traiga a la gente al teatro, me hace muy feliz”.

La intérprete asegura que ver “Mentiras” en vivo ofrece una experiencia distinta. “Cuando la gente viene de ver la serie al teatro, conoce la raíz, el nido, dónde se formó todo y por qué las cosas son como son. En el teatro los personajes se llevan al límite, se vuelven más divertidos y las diferencias entre ellos se vuelven más claras. Y el teatro, además, es irrepetible. Cada función es distinta, depende del público, del elenco, de la energía que exista esa noche. Eso es lo emocionante del teatro”.

El desafío musical de una comedia legendaria

Aunque el público asocia “Mentiras” con diversión y ritmo, León subraya que detrás de cada número musical hay un trabajo técnico y físico exigente. “Todas las canciones son difíciles”, admitió. “Tienen un registro vocal que solo puede cantar quien realmente haya estudiado algo de canto. ‘Yuri’ tiene unas notas agudísimas; ‘Daniela’, también. ‘Dulce’ tiene un set en el que no para nunca. Y ‘Lupita’… bueno, ‘Lupita’ tiene el número más demandante de todos”.

Ese número es “Pobre secretaria”, una de las piezas más memorables del espectáculo. “Es una canción que tiene poco tiempo para respirar, está en un registro muy grave y físicamente es muy demandante porque te estás cambiando de ropa, caminando por todo el escenario, manipulando a ‘Emmanuel’ como si fuera un muñeco… Es una canción que no para”, detalló León.

El reto no termina con la ejecución vocal. “Aunque la estés cantando, no puedes abandonar al personaje. Es difícil, pero cuando terminas la canción y no hubo daño, decimos que lo logramos. De verdad, es un logro en tu vida y te marca como actriz y como intérprete de comedia musical. Es imponente”.

Un cierre de año lleno de proyectos

Además de su regreso a los escenarios teatrales, María León se mantiene inmersa en varios proyectos musicales. “Hace un año, justo en Guadalajara, inauguramos la gira de Fuego junto con Yahir y ya tenemos más de 50 shows. Seguimos con más presentaciones hasta fin de año”, contó entusiasmada.

A la par, prepara un nuevo EP con un concepto que, según adelanta, será “muy especial”. Aunque no quiso revelar aún detalles, anticipó que será una nueva etapa creativa en su carrera como solista.

Pero sin duda, uno de los retos más emocionantes para 2026 será su participación en el Benidorm Fest, certamen español que selecciona al representante de España para Eurovisión. “Hace unos días fue la conferencia de prensa y seleccionaron mi canción. Estoy invitada a participar en este festival, a representar a México. Solamente somos dos artistas latinos, estaré junto a Miranda y Julia Medina, una española muy talentosa. Me siento muy honrada de poder representar a México en el festival más importante de toda España”.

El Benidorm Fest 2026 celebrará su final el 14 de febrero en el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm, con semifinales los días 10 y 12. Para María León, será una nueva oportunidad para demostrar su versatilidad y reafirmar lo que siempre ha defendido: que el arte no tiene fronteras.

CT