Juan Gabriel en el Zócalo, concierto de Bellas Artes se proyectará GRATIS

Además de ser uno de los músicos más influyentes de la música latina, Juan Gabriel fue un personaje que marcó a México de una manera que no ha podido repetirse desde su partida. Sin embargo, tanto para sus fanáticos como para el público en general quedó el recuerdo de una de las noches más especiales de su carrera: su primer concierto en el Palacio de Bellas Artes.

Y ahora, poco más de nueve años después, aquellos que se cautivaron con la magnífica voz y esencia del cantante podrán revivirlo una vez más gracias al Gobierno capitalino y a Netflix.

La noche de 1990 en la que "El Divo de Juárez" conquistó el escenario acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional se proyectará este próximo sábado 8 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte del estreno de la nueva serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero."

La invitación está abierta a todos los ciudadanos que deseen asistir, ya que la función será gratuita. L a proyección está programada para las 20:00 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación para conseguir un buen lugar.

Esta versión del concierto incluirá tomas nunca antes vistas del archivo personal del intérprete de “Así fue”. Además, la serie biográfica se estrenará tan solo unos días antes, lo que permitirá conocer más sobre el artista.

"Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del 30 de octubre y contará con fotos, videos, grabaciones y material musical nunca antes revelado.

Con esto, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, busca crear espacios recreativos donde puedan convivir tanto chicos como grandes, rindiendo homenaje a uno de los músicos mexicanos más importantes de la historia.

