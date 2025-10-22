Netflix estrena tráiler de Emily en París: ¿cuándo se estrena la nueva temporada?

¡Emily en París regresa a Netflix!

El día de hoy, 22 de octubre, en la cuenta oficial de X de Netflix se anunció la nueva temporada de Emily en París.

La aclamada serie, estrenada en 2020, regresa y promete sorprender al público, pues será una historia con un giro de 180 grados para la protagonista Emily Cooper, interpretada por la actriz Lily Collins, quien vivirá nuevas experiencias que más de uno del público deseará vivir.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Emily en París?

El estreno está programado para el próximo 5 de diciembre de 2025, y será en la plataforma de Netflix.

¿De qué tratará la temporada 5 de Emily en París?

La temporada presentará una nueva aventura para la protagonista, con la sorpresa de que ahora agregará un nuevo destino: Roma, declaró Darren Star, creador de la serie.

La historia iniciará después de que la protagonista se mudó a Roma —en la temporada anterior— con el fin de inaugurar una nueva oficina para Agence Grateau.

Asimismo, comenzará un nuevo ciclo en su vida, que incluirá amor, trabajo y más, aspectos que podrás descubrir al estrenarse la temporada.

¿Qué personajes nuevos saldrán en la nueva temporada?

La trama traerá nuevos personajes que rodearán la vida de la protagonista y tendrán un gran impacto en ella.

A continuación, te revelamos cuáles son:

Lily Collins como Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau

Ashley Park como Mindy Chen

Lucas Bravo como Gabriel

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

William Abadie como Antoine Lambert

Lucien Laviscount como Alfie

