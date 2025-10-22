Atlas se mide a León, contra el que terminó la sequía de 7 décadas

Fue hace casi tres años cuando Atlas hizo lo inimaginable hasta para los más crédulos.

El club tapatío, querido por muchos y odiado por otros, cargó durante 7 largas décadas con la etiqueta del equipo con más años sin ser campeón de la Primera División del futbol mexicano: 70 años de espera que se rompieron aquella noche del 12 de diciembre de 2021, ante León, en una final tan cardíaca como histórica.

Casi tres años después de aquella noche inolvidable, Atlas y León vuelven a encontrarse en el Estadio Jalisco. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, en un duelo de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 que revive uno de los capítulos más intensos y simbólicos de la Liga MX.

Los más veteranos recordaban las hazañas del equipo en los años 70 y 80, y aquella generación dorada de 1999 que rozó la gloria; pero hoy, junto con los más jóvenes, pueden hablar de lo que ocurrió en esa noche inolvidable en el Estadio Jalisco. Fue el momento en que los Zorros, después de sobrevivir a tres descensos y a temporadas de incertidumbre, se coronaron campeones de la Liga MX.

"Tan agónica como su historia misma, así fue la manera en la que Atlas rompió la racha de 70 años sin ser campeón del futbol mexicano" , narra la crónica del 13 de diciembre de 2021 publicada por EL INFORMADOR.

Aquel título no solo significó el fin de una maldición, sino también un capítulo especial entre Atlas y León, pues el conjunto esmeralda fue el y testigo involuntario de esa hazaña. Irónicamente, el mismo León ya había estado presente, aunque de otra forma, cuando Atlas obtuvo su primer campeonato en la temporada 1950-1951. En esa ocasión, el equipo rojinegro se proclamó campeón tras una derrota de los Panzas Verdes ante Veracruz, mientras Edwin Cubero sellaba el título con un penal histórico ante Chivas. Siete décadas después, el destino volvió a cruzarlos.

Quien sea aficionado al futbol mexicano recordará cómo los seguidores rojinegros llenaron las calles de Guadalajara en aquella Liguilla: primero en los cuartos de final ante Chivas, luego en las semifinales frente a Pumas, y finalmente en la gran final contra León. En esos días surgieron promesas inverosímiles -restauranteros y vendedores de la calle ofreciendo sus productos gratis si Atlas lograba el campeonato-, mientras los más escépticos temían revivir el dolor de 1999. Sin embargo, el desenlace fue distinto.

La nota publicada en la edición del día después de la gran final reza: "Durante el trámite del partido, Julián Quiñones y Édgar Zaldívar se encargaron de fallar de manera increíble ante la meta esmeralda, y para hacer más dramática la noche, Aldo Rocha falló su disparo desde los 11 pasos".

"Con la gran responsabilidad de cortar con 70 años de maldición, Julio Furch acomodó la pelota en el manchón penal, cobró su disparo y terminó con una pesadilla que duró demasiado".

EL INFORMADOR también consignó el ambiente de euforia que envolvió al Jalisco. "Cardiaco" y hasta las últimas instancias, como suele ocurrir con el Atlas, los Zorros se erigen campeones gracias a las monumentales actuaciones de su delantero y su portero: "Vargas atajó par de tiros desde el manchón y en el quinto y definitivo apareció Julio Furch para anotar el gol de oro. El penalti sagrado. El cobro que terminó con 70 años de amarguras y que se tradujo en millones de alegrías para la afición rojinegra".

"¡Explotó La Furia! Atlas ganó el partido más importante de su historia para repetir como campeones después de 70 años de espera".

Hoy, Atlas está por cumplir tres años de aquella noche que cambió su historia. Lo curioso -y poético- es que León fue testigo de esos dos campeonatos rojinegros: el de 1951, cuando perdió ante Veracruz, y el de 2021, cuando vio caer su propia corona frente a un equipo que por fin se quitó de encima el peso de 70 años de espera.

El destino, caprichoso como el futbol, quiso que el rugido del León marcara el inicio y el final de la sequía más larga en la historia del Atlas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Quizá te interese: Liga MX: Horarios y canales de los partidos del 22 de octubre

OF