Guillermo Del Toro sorprende al promocionar "Soy Frankelda" en redes

Con su habitual ingenio, Guillermo del Toro se volvió tendencia en X (antes Twitter) tras publicar un mensaje que muchos tomaron con humor, y otros con sorpresa.

Lejos de buscar polémica, el director utilizó una expresión coloquial para impulsar el estreno de Soy Frankelda, la nueva cinta mexicana de animación que él apadrina, y que se estrenará el 23 de octubre en cines.

Guillermo del Toro sorprende al promocionar Frankelda

El reconocido director de El laberinto del fauno y La forma del agua, publicó en la red social X un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Andenles pues, no sean HDSPM, vayan a verla" . La frase acompañó un retwit al escritor y traductor mexicano, Adrián Chávez, quien originalmente había compartido el mensaje: "Apoyen a Frankelda HDSPM, primer aviso", junto con el tráiler de Soy Frankelda.

Andenles pues- no sean HDSPTM vayan a verla https://t.co/ycxMYGw6Ao— Guillermo del Toro (@RealGDT) October 22, 2025

Aunque la expresión podría sonar agresiva a primera vista, en realidad fue un gesto de cercanía hacia sus seguidores. Del Toro acostumbra a comunicarse con un tono desenfadado, lleno de humor y mexicanismos, algo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Con este mensaje, el cineasta buscó invitar al público, de una manera divertida y muy a su estilo, a apoyar una producción que representa un paso importante para la animación nacional.

¿Por qué Soy Frankelda es tan importante?

Soy Frankelda es la primera película mexicana hecha completamente en stop motion , una técnica artesanal que requiere paciencia y precisión. Fue creada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, conocidos por su serie Los sustos ocultos de "Frankelda".

El proyecto llamó la atención de Guillermo del Toro por su calidad visual, su narrativa oscura y el talento del equipo mexicano detrás de la producción. Por ello, decidió respaldarla y promoverla personalmente, incluso con su característico toque de humor.

¿Cuándo y dónde podrá verse la película?

El estreno oficial de Soy Frankelda está programado para este jueves 23 de octubre en salas de cine mexicanas. Además, se realizarán proyecciones especiales y gratuitas en distintos recintos culturales, con el propósito de acercar este trabajo al público más amplio posible. Con este lanzamiento, México consolida su presencia en el cine de animación y reafirma su potencial creativo dentro de la industria cinematográfica internacional.

¿Cómo reaccionaron los fans a la publicación de Del Toro?

El comentario generó una lluvia de respuestas, muchas de ellas celebrando el tono amistoso del director. Frases como "No se diga más, maestro", "¡Sí lo vamos a hacer!" y “Solo usted puede decirnos HDSPM con cariño” inundaron las redes.

Los usuarios destacaron la autenticidad del cineasta y su constante apoyo al talento nacional, demostrando que incluso un mensaje irreverente puede convertirse en una estrategia eficaz para promover el arte mexicano.

