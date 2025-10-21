'KPop Demon Hunters': Este es el precio de boletos en Cinépolis y Cinemex

La exitosa película animada “KPop Demon Hunters", una de las más vistas en Netflix, llega por tiempo limitado a la pantalla grande, conquistando salas de Cinépolis y Cinemex con toda su energía, ritmo y acción sobrenatural.La historia sigue a Rumi, Zoey y Mira, tres ídolos del K-pop que, además de brillar en los escenarios, deben enfrentarse a demonios y fuerzas oscuras que amenazan el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual.Ahora, los fanáticos podrán disfrutar su aventura en diferentes formatos y con funciones tanto en español como en inglés subtitulado.Los boletos para “KPop Demon Hunters" ya están en preventa a través de la app y el sitio oficial de Cinépolis.Aunque el costo puede variar un poco dependiendo de la sucursal de Cinépolis a la que acudas.En la cadena Cinemex, las entradas también están disponibles en preventa digital, con los siguientes precios:“KPop Demon Hunters” se proyectará solo durante un fin de semana, los días viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, así que los fans tendrán tres días para vivir esta experiencia en la gran pantalla. NA