Martes, 21 de Octubre 2025

Entretenimiento |

'KPop Demon Hunters': Este es el precio de boletos en Cinépolis y Cinemex

La cinta, una de las más vistas en Netflix, se proyectará solo durante un fin de semana

Por: El Informador

Prepárate para vivir una función llena de música, acción y demonios al ritmo del K-pop. KPop Demon Hunters te espera en Cinépolis y Cinemex —¡solo por tiempo limitado! ESPECIAL/ X /@Cinemex

La exitosa película animada “KPop Demon Hunters", una de las más vistas en Netflix, llega por tiempo limitado a la pantalla grande, conquistando salas de Cinépolis y Cinemex con toda su energía, ritmo y acción sobrenatural.

La historia sigue a Rumi, Zoey y Mira, tres ídolos del K-pop que, además de brillar en los escenarios, deben enfrentarse a demonios y fuerzas oscuras que amenazan el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual.

Ahora, los fanáticos podrán disfrutar su aventura en diferentes formatos y con funciones tanto en español como en inglés subtitulado.

Precios en Cinépolis

Los boletos para “KPop Demon Hunters" ya están en preventa a través de la app y el sitio oficial de Cinépolis.

  • Entrada tradicional: $100 MXN por adulto / $75 MXN por niño.
  • Sala VIP: $194 MXN por adulto / $185 MXN por niño.
  • Lounge VIP (dos personas): $390 MXN.
  • A todos los precios se suma un cargo por servicio de $6 MXN por boleto al comprar en línea o desde la app.

Aunque el costo puede variar un poco dependiendo de la sucursal de Cinépolis a la que acudas.

     

Precios en Cinemex

En la cadena Cinemex, las entradas también están disponibles en preventa digital, con los siguientes precios:

  • Adulto: $127 MXN
  • Niño: $114 MXN
  • Estos costos aplican al formato tradicional, más el cargo por servicio al adquirir los boletos desde su página oficial.

“KPop Demon Hunters” se proyectará solo durante un fin de semana, los días viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, así que los fans tendrán tres días para vivir esta experiencia en la gran pantalla.

     

NA

