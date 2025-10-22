Miércoles, 22 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Los tres estrenos imperdibles de hoy en Netflix

Revisa cuáles nuevos contenidos hay en Netflix para sus suscriptores

Por: Xochitl Martínez

"Baby Bandito: Temporada 2" ya está disponible en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

Netflix lanza este miércoles tres nuevos contenidos que son series de diferente género. Disfruta de estas nuevas historias después de tus actividades cotidianas, elige la que más llamé tu atención y toma un tiempo de ocio audiovisual en la comodidad de tu casa.

Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia. ESPECIAL/NETFLIX.

Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia

Es una serie documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Una brutal guerra de mafias entre John Stanfa y Joey Merlino sume a la Filadelfia de los años 90’s en el caos y la violencia en esta apasionante serie de crímenes reales.

Baby Bandito: Temporada 2

Es una serie chilena de drama y thriller que estrena su segunda temporada de ocho episodios en Netflix. Baby Bandito prometió dejar atrás el crimen, pero hará lo que sea para salvarle la vida a su madre. Con la enigmática Mística a su lado, se embarca en la misión más peligrosa de su vida delictiva: Recuperar el botín perdido en el Hipódromo Nacional de Santiago. Para ello, tendrá que enfrentarse a Los Carniceros, al Ruso y a Panda en un duelo implacable. En esta lucha, Kevin llevará a los Banditos al límite para proteger a los suyos. Con Amparo Noguera, Carmen Zabala, Mariana Loyola, Marcelo Alonso, Francisca Armstrong, Lukas Vergara, Diego Muñoz.

Los siete estrenos que no te puedes perder hoy en Netflix

El monstruo de Florencia. ESPECIAL/NETFLIX.

El monstruo de Florencia

Es una serie italiana de misterios, drama y thriller que ya está disponible en Netflix. Durante cuatro episodios se narran ocho asesinatos dobles, 17 años de terror y siempre la misma arma: Una Beretta calibre 0.22. Conoce una de las investigaciones más largas y complejas del primer asesino en serie y el más brutal de la historia de Italia: el Monstruo de Florencia. Una serie basada en hechos reales, testimonios directos, documentos procesales e investigaciones periodísticas.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones