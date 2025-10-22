Netflix lanza este miércoles tres nuevos contenidos que son series de diferente género. Disfruta de estas nuevas historias después de tus actividades cotidianas, elige la que más llamé tu atención y toma un tiempo de ocio audiovisual en la comodidad de tu casa.

Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia

Es una serie documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Una brutal guerra de mafias entre John Stanfa y Joey Merlino sume a la Filadelfia de los años 90’s en el caos y la violencia en esta apasionante serie de crímenes reales.

Baby Bandito: Temporada 2

Es una serie chilena de drama y thriller que estrena su segunda temporada de ocho episodios en Netflix. Baby Bandito prometió dejar atrás el crimen, pero hará lo que sea para salvarle la vida a su madre. Con la enigmática Mística a su lado, se embarca en la misión más peligrosa de su vida delictiva: Recuperar el botín perdido en el Hipódromo Nacional de Santiago. Para ello, tendrá que enfrentarse a Los Carniceros, al Ruso y a Panda en un duelo implacable. En esta lucha, Kevin llevará a los Banditos al límite para proteger a los suyos. Con Amparo Noguera, Carmen Zabala, Mariana Loyola, Marcelo Alonso, Francisca Armstrong, Lukas Vergara, Diego Muñoz.

El monstruo de Florencia

Es una serie italiana de misterios, drama y thriller que ya está disponible en Netflix. Durante cuatro episodios se narran ocho asesinatos dobles, 17 años de terror y siempre la misma arma: Una Beretta calibre 0.22. Conoce una de las investigaciones más largas y complejas del primer asesino en serie y el más brutal de la historia de Italia: el Monstruo de Florencia. Una serie basada en hechos reales, testimonios directos, documentos procesales e investigaciones periodísticas.

