Este miércoles, los Zorros del Atlas recibirán a León en el Estadio Jalisco para jugar el partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¡No te quedes sin boletos para este evento deportivo!

Atlas se encuentra el la posición número 13 de la tabla general con 13 unidades sumadas, mientras que León está 2 peldaños abajo a tan solo un punto de distancia. Ambos equipos necesitarán poner todo su enfoque y empeño en esta jornada doble para alcanzar un lugar —por lo menos— en el Play In.

Ambos equipos se encuentran lejos de entrar en la Liguilla de este torneo, por lo que deberán esforzarse para quedar dentro del Play In de la competencia en esta jornada doble. ESPECIAL / Google

Boletos disponibles en el Estadio Jalisco

¡Se acaban las entradas para este partido, no te quedes fuera! En punto de las 21:00 horas de este miércoles 22 de octubre, Atlas deberá mostrar que es fuerte jugando en casa en este enfrentamiento contra León, equipo que podría sorprender a la afición en esta fecha doble si logra desplazar a los Cañoneros de Mazatlán y a los Zorros para abrirse camino al Play In.

Te compartimos las localidades que se encuentran disponibles al momento para que asistas a este partido que promete ser un espectáculo del balompié.

Localidades del Estadio Jalisco. ESPECIAL / Viagogo

Precios de las localidades en el Estadio Jalisco. ESPECIAL / Viagogo

