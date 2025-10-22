León, Guanajuato: 6 marcas de calzado hechas localmente que debes conocer

León, Guanajuato, no sólo es un gran motor económico, también es el epicentro donde el diseño, la moda y la artesanía convergen para conquistar el mundo del calzado. Reconocida como la capital mundial del calzado, esta ciudad está dejando una huella imborrable en el mercado global, exportando a destinos como Estados Unidos, Canadá y Europa.

El calzado leonés es una expresión de estilo y calidad que se adapta a cualquier estilo de vida. Con cientos de marcas locales, León se ha consolidado como un referente de moda que combina tradición artesanal con innovación tecnológica. Hoy te presentamos seis marcas que están marcando tendencia:

Empezamos con Salamandra, que se define como un calzado de moda para la mujer poderosa que abraza su autenticidad, se mueve con confianza y construye la vida que sueña. Para esta marca es importante resaltar la feminidad con diseños para toda ocasión casual y elegante. Encuentras desde botas, botines, mocasines, mules, tacones, sandalias y hasta plataformas.

Nuestra siguiente etiqueta es Cuadra, una marca de prestigio que se distingue por su calidad artesanal y sus diseños de vanguardia elaborados con pieles exóticas que cumplen con las regulaciones para la preservación de las especies en peligro de extinción como venado, avestruz, pitón y mantarraya, entre otras. Sus productos cuentan una historia y dada su naturaleza exótica, la belleza y originalidad hablan por sí mismas, así como del trabajo de las manos artesanas expertas por quienes fueron creados, reflejados en cada uno de los detalles que éstos poseen.

Dante es una marca de calzado que se especializa en la fabricación de zapatos de alta calidad para hombres y mujeres. Su proceso de cosido es artesanal, ya que utilizan el método goodyear que consiste en utilizar una costura resistente para unir las diferentes capas del zapato, como la suela, la entresuela y la parte superior. En Dante podrás encontrar modelos icónicos en diversos estilos y tendencias que conjugan perfectamente con el outfit que elijas, pero sobre todo que tiene variedad para el día y la noche.

Si de calidad y tradición hablamos Lobo Solo, marca fundada en 1997, es especialista en el tejido OPANKA, una técnica artesanal de calzado en la cual se teje a mano la parte superior, la plantilla y la suela en un solo proceso. Este método proporciona una flexibilidad excepcional, durabilidad y un confort superior.

Con más de 15 años de experiencia Armada ha brindado seguridad y comodidad con piel de la más alta calidad y tecnología alemana de inyección directa al corte, protegiendo ergonómicamente los pies en todos los ramos de la industria de metalmecánica, automotriz, alimenticia, petrolera, logística, entre muchas otras. Los profesionales de la industria agradecerán contar con un calzado elegante y funcional para su trabajo diario.

Y finalmente Court, un calzado cómodo, de calidad y diseño atractivo, en la cual podrás encontrar opciones que van para niños y adultos. Si eres un amante del running, senderismo y padel, aquí existen buenos modelos para que puedas seguir disfrutando de hacer deporte. Esta marca está posicionándose en el país por la resistencia de los materiales que utilizan para su producción, garantizando una mayor durabilidad.

León no solo fabrica calzado; crea historias que se cuentan en cada par producido en esta ciudad y son un testimonio de la pasión, el talento y la innovación de sus artesanos. Descubre por qué "Hecho en León" es sinónimo de tendencia, confort y calidad.

