Boletos a 29 pesos en Cinépolis; estas son las salas donde aplica

Noviembre es un mes de estrenos cinematográficos, ya que son muchas las compañías que lanzan sus películas de terror para celebrar la temporada. Así que, si tienes una en mente que te gustaría ver, invita a tu familia y amigos, porque la Fiesta Cinépolis ya llegó y tendrá boletos a tan solo 29 pesos.

Este próximo 3, 4 y 5 de noviembre, los cinéfilos podrán disfrutar de un descuento especial en algunas de sus salas seleccionadas , y aquí te contamos cuáles son.

De acuerdo con su sitio web oficial, la promoción de boletos a 29 pesos aplicará únicamente en las salas Tradicional, Pluus, Junior (solo butaca) y Macro XE (no válido en butaca dúo).

Los demás formatos, como VIP, 4DX e IMAX, también manejarán un costo especial de edición limitada, que será de 75 pesos mexicanos.

La compañía no señaló ningún horario específico en el que aplica la promoción, por lo que se puede suponer que será válida durante todo el día, tanto en compras en taquilla como a través de la app Cinépolis o en su página web.

El descuento aplica en todas las películas disponibles del catálogo y en los estrenos que lleguen a sus salas durante esos días.

Algunas de las funciones que podrás disfrutar son: El Teléfono Negro 2, Tron: Ares, The Smashing Machine, Chainsaw Man: La película – Arco de Reze, Good Boy, Bugonia, Soy Frankelda, Volver al Futuro (reestreno), Paranorman (reestreno), The Rocky Horror Picture Show (reestreno) y muchas más.

Con esta promoción, la empresa mexicana de cines reafirma su lugar como líder del entretenimiento y reconoce el cariño de sus fieles espectadores.

XP