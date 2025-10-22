Sigue el pleito legal entre los cantantes Lupillo Rivera y Belinda. En un encuentro con la prensa, Alonso Beceiro, abogado del cantante, desmarcó a su cliente de cualquier responsabilidad, si se llegan a filtrar videos íntimos. ¿La razón? Al intérprete le robaron el celular.

Beceiro fue enfático: Lupillo fue víctima de un robo de su dispositivo móvil, donde guardaba material personal con Belinda . "México es un país que, desgraciadamente, en el día a día sucede este tipo de situaciones, no nada más de pérdidas, sino de robo, sobre todo, de dispositivos móviles", señaló el abogado.

De este modo, si los hackers acceden al material, la culpa no es del artista. "No es responsabilidad de la persona que es víctima del delito", indicó.

Medidas de la Policía Cibernética

Ante ello, dijo el abogado, se activaron mecanismos legales y tecnológicos con la Policía Cibernética para que "una imagen, en cuanto suba, la detecte el gobierno federal y la baje de inmediato antes de que salga a páginas".

El equipo de Rivera también abundó que seguirá su estrategia para contrarrestar la demanda de Belinda por violencia digital, pues, según Beceiro, la actriz cayó en contradicciones sobre la naturaleza de su relación: "Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental. Luego, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad".

AL