La semana pasada, el mundo de la música recibió una noticia que marca el cierre de una era: MTV dejará de emitir sus canales musicales el 31 de diciembre de 2025. La cadena que definió a toda una generación y revolucionó la forma de consumir música se despide tras más de cuatro décadas de historia.

El canal desconectará el enchufe de las televisiones, lo cual se relaciona con los cambios que han ocurrido en la industria del entretenimiento con la llegada de las redes sociales y las plataformas de música.

En entrevista con Alaska, la cantante española que tuvo su propio reality en MTV durante cinco temporadas, comentó que nota un vacío de programas de televisión dedicados a la música.

“Por lo que veo en Europa, sin contar Inglaterra, la música, por desgracia, ha perdido importancia en los medios de comunicación oficiales”, comentó la artista. “Es verdad que los artistas giran más, y quizá la gente prefiere verlos en vivo que en televisión”.

Después del 31 de diciembre, MTV dejará de transmitir los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Sin embargo, explica Alaska, la influencia y trascendencia de esta cadena quedarán para la historia.

“MTV influenció a otros canales que llegaron después, como Telehit, por ejemplo, y se le dio importancia al formato videoclip, que de alguna manera seguirá en YouTube -a quien no se le puede competir- o en TikTok, que este último nada tiene que ver con la industria musical”.

“En España ya no hay, ya no digo cadenas musicales, ya no hay ni programas musicales de ningún tipo. Dejaron de existir los formatos tipo ‘Siempre en Domingo’ o programas familiares o musicales. La música ha desaparecido de la televisión”, lamentó Alaska.

Este cierre de MTV tiene que ver con la reducción de costos que ha implementado Paramount Global y su fusión con Skydance Media, además de los tiempos modernos. Aun así, agrega Alaska, el canal siempre estuvo en transformación.

“Recuerdo que MTV ya desde los noventa se reconvirtió en un canal de realities. Yo misma tuve mi reality en MTV, que fue una experiencia muy buena porque teníamos libertad total; no era hacer un programa, digamos, para Televisa, que tendría otras implicaciones. Fueron cinco temporadas y, de hecho, la última cerró en México, con una actuación-homenaje en la discoteca Espartacus, porque México siempre me ha hecho parte”.

Para la ex VJ de MTV, Simone Angel, “MTV fue realmente la precursora de internet. Éramos el canal de TV más extendido del mundo en ese momento. Teníamos entre 100 y 150 millones de espectadores”.

Esto sin contar los MTV Video Music Awards, que arrancaron en 1984 con una presentación de Madonna.

“MTV jugó un papel muy importante hasta en la forma de hacer películas”, comentó Alaska, refiriéndose a que la edición de contenido visual cada vez tuvo mayor velocidad. “Las cosas tenían que ser más rápidas: era la edición MTV”.

Y sí, el mundo giró más rápido. Fue otro cuando llegó MTV, y hoy definitivamente es otro con su muerte.

El Universal

De The Buggles a “The Real World”

Primer Videoclip: El primer video musical transmitido por MTV fue "Video Killed the Radio Star" de la banda británica The Buggles, que se emitió el 1 de agosto de 1981. Este suceso cambio a la industria musical.

Televisión: En 2016, 90,6 millones de hogares en Estados Unidos recibían la señal de MTV.

Reality Shows: Los programas de telerrealidad de MTV también marcaron época con programas como "The Osbournes", mostrando la vida familias de Ozzy; las historias juveniles de "The Real World" y las ocurrencias extremas de Jackass.

Los Mejores Videoclips: MTV también celebró sus mejores videos con listas como la de los 100 mejores de la historia, donde "Thriller", de Michael Jackson, ocupó el primer lugar, seguido por "Vogue", de Madonna, y "Smells Like Teen Spirit", de Nirvana.

MTV Unplugged: Los conciertos desenchufados/acústicos tuvieron un gran éxito. El show de Nirvana es de los que más se recuerdan, así como el de Eric Clapton. La banda mexicana Café Tacvba grabó dos en su historia.

Los Memes: En las redes sociales hicieron notar el dejo de nostalgia que genera el cierre de MTV, 1981-2025. En México, la transmisión llegó en 1993 y se estableció también como un ícono de la cultura y el entretenimiento.

Los VMA: Los MTV Video Music Awards (VMA) son unos premios creados en 1983 por el canal para destacar a los mejores videos musicales del año.

Polémicas: En las galas de los premios MTV han pasado momentos inolvidables como el beso triple de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera (2003); el vestido de carne de Lady Gaga (2010); o el twerking de Miley Cyrus con Robin Thicke (2013).

