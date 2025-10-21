La temporada regular 2025 de la NFL avanza hacia su Semana 8 con juegos que comienzan a definir el rumbo de varios equipos rumbo a la segunda mitad de la campaña. En México, los aficionados podrán disfrutar la emoción EN VIVO a través de distintas plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros del jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para que no te pierdas detalle detalle.La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México está a cargo de la plataforma DAZN, además de las señales de FOX Sports, ESPN y Disney+ Premium, así como de Amazon Prime Video, que ofrecerá varios duelos en exclusiva.El jueves abrirá la acción con el enfrentamiento entre Los Angeles Chargers y Minnesota Vikings, mientras que el domingo se vivirán duelos clave como Philadelphia Eagles vs New York Giants y Denver Broncos vs Dallas Cowboys. Más tarde, el Sunday Night Football presentará el atractivo choque entre Pittsburgh Steelers y Green Bay Packers. Finalmente, el Monday Night Football cerrará la semana con el encuentro entre Kansas City Chiefs y Washington Commanders.Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF