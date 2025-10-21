La temporada regular 2025 de la NFL avanza hacia su Semana 8 con juegos que comienzan a definir el rumbo de varios equipos rumbo a la segunda mitad de la campaña. En México, los aficionados podrán disfrutar la emoción EN VIVO a través de distintas plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros del jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para que no te pierdas detalle detalle.

La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México está a cargo de la plataforma DAZN, además de las señales de FOX Sports, ESPN y Disney+ Premium, así como de Amazon Prime Video, que ofrecerá varios duelos en exclusiva.

Partidos destacados de la Semana 8 de la NFL

El jueves abrirá la acción con el enfrentamiento entre Los Angeles Chargers y Minnesota Vikings, mientras que el domingo se vivirán duelos clave como Philadelphia Eagles vs New York Giants y Denver Broncos vs Dallas Cowboys. Más tarde, el Sunday Night Football presentará el atractivo choque entre Pittsburgh Steelers y Green Bay Packers. Finalmente, el Monday Night Football cerrará la semana con el encuentro entre Kansas City Chiefs y Washington Commanders.

Partidos jueves 23 de octubre de 2025

Los Angeles Chargers vs Minnesota Vikings | 18:15 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Partidos domingo 26 de octubre de 2025

Baltimore Ravens vs Chicago Bears | 10:00 horas | DAZN |

Atlanta Falcons vs Miami Dolphins | 10:00 horas | DAZN |

Philadelphia Eagles vs New York Giants | 10:00 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Cincinnati Bengals vs New York Jets | 10:00 horas | DAZN |

New England Patriots vs Cleveland Browns | 10:00 horas | DAZN |

Houston Texans vs San Francisco 49ers | 10:00 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Carolina Panthers vs Buffalo Bills | 10:00 horas | DAZN |

New Orleans Saints vs Tampa Bay Buccaneers | 13:05 horas | DAZN |

Denver Broncos vs Dallas Cowboys | 13:25 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Indianapolis Colts vs Tennessee Titans | 13:25 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Pittsburgh Steelers vs Green Bay Packers | 17:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos lunes 27 de octubre de 2025

Kansas City Chiefs vs Washington Commanders | 17:15 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 2 |

Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

