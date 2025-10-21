El duelo entre Pachuca y Tigres es uno de los que comienzan la actividad del miércoles dentro de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, con dos equipos que buscan mantenerse dentro de los primeros seis lugares de la Tabla General. El encuentro se disputará este miércoles y contará con transmisión EN VIVO, por lo que, en caso de que quieras verlo, te compartimos el horario y los canales donde podrás seguir todas las emociones de este enfrentamiento.

Cómo llegan Pachuca y Tigres a la Jornada 14 de la Liga MX

Los Tigres se despacharon en grande al golear por 5-3 al Necaxa el fin de semana, y ahora quieren mantener el ritmo visitando a un rival que siempre les complica las cosas: Los Tuzos.

El Pachuca sufrió en su visita a Ciudad Juárez y aunque rescataron el empate (2-2), perdieron por expulsión al defensa Sergio Barreto, quien no podrá estar en el duelo de media semana.

Tal parece que los atacantes felinos se están destapando en el cierre del certamen, justo cuando más son necesarias las anotaciones en fases definitorias.

Del otro lado, los hidalguenses tuvieron un arranque de campeonato con cuatro victorias al hilo, después cayeron en un bache de resultados, con seis juegos sin ganar que incluyeron cuatro derrotas; ya tienen ahora una nueva racha que incluye dos empates y dos triunfos, pero el rival en turno luce muy complicado, por más que el partido sea en su casa.

El equipo de Guido Pizarro mantiene el paso buscando la calificación directa. En 13 jornadas han ganado 7, empatado 5 y solo 1 perdido, y registra 27 goles a favor, 13 en contra, 26 puntos.

Por otro lado, los Tuzos de Jaime Lozano tienen números de media tabla: 6 victorias, 3 empates, 4 derrotas, con 18 tantos a favor, 15 en contra para 21 unidades.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Tigres de la J14 - Liga MX

El duelo de la Jornada 14 está programado para este miércoles 22 de octubre en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca recibirá a su rival en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá disfrutarse en plataformas de streaming, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. También podrás mantenerte al tanto del marcador y de los resultados más recientes de la jornada a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 22 de octubre, 19:00 horas

Miércoles 22 de octubre, 19:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: Caliente TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

