La Granja VIP Brasil: Gaby Spanic queda fuera de reality tras cachetear a una concursante

La actriz venezolana Gaby Spanic, famosa a nivel internacional por su inolvidable interpretación en La Usurpadora, volvió a acaparar titulares tras su paso por el reality brasileño A Fazenda 17, conocido en español como La Granja VIP Brasil. Su participación, marcada por momentos de tensión y controversia, terminó de forma inesperada en un episodio que sorprendió tanto a sus compañeros como a la producción.

Antes de ingresar al concurso, Spanic manifestó su emoción por integrarse al elenco, destacando su afecto por Brasil y su deseo de crear vínculos con los demás concursantes. Sin embargo, su experiencia no fue sencilla: la actriz aseguró haber sido víctima de comentarios xenófobos por parte de algunos participantes debido a su nacionalidad venezolana, aunque también logró establecer lazos de apoyo y cooperación en las pruebas del programa.

El incidente con Tàmires Assis

El domingo 19 de octubre se vivió uno de los momentos más comentados de la temporada. Durante la gala, Gaby pidió enfrentarse a la modelo Tàmires Assis, no para discutir, sino para instarla a reaccionar frente a lo que ella consideraba actitudes violentas dentro del reality.

Visiblemente alterada, Spanic la increpó con las palabras:

“¡Defiéndete! Cachetéame, escúpeme ¡Perdóname! ¿Por qué no te defiendes? (...) Ya fuiste humillada demasiado. ¡Ya basta! Por favor!”

Tàmires, oriunda del Amazonas, rompió en llanto y se negó a responder con agresión. Ante su silencio, Gaby Spanic terminó dándole una bofetada en el rostro, lo que provocó conmoción inmediata entre los presentes y los espectadores.

La salida de Gaby Spanic del reality

Tras el incidente, la actriz decidió abandonar voluntariamente la competencia. Antes de hacerlo, expresó:

“¡Desisto, adiós! Que Dios bendiga a todos.”

Spanic argumentó que su renuncia era una forma de protesta frente a la normalización de la violencia dentro del programa. No obstante, la producción (dirigida por Rodrigo Carelli) confirmó posteriormente su expulsión oficial, señalando que la agresión física violaba de manera directa el reglamento de A Fazenda 17. También se precisó que la decisión coincidió con las votaciones de esa semana.

Gaby Spanic fez um monólogo de 10 minutos na dinâmica para expor a falta de atitude da produção, conseguiu deixar todos calados e atentos ao que falava (o que é impossível em #AFazenda), deu um tapa pra causar sua expulsão e desistiu. Ela saiu mt por cima. pic.twitter.com/rilqGbud8a— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 20, 2025

Reacciones en redes sociales

El suceso dividió opiniones en las plataformas digitales. Algunos usuarios interpretaron el gesto de la actriz como una manifestación simbólica contra la violencia y la aplaudieron por mantenerse fiel a sus principios. En particular, los seguidores brasileños destacaron su comportamiento como una muestra de dignidad frente a lo que describieron como dinámicas tóxicas y agresivas dentro del reality.

Su salida fue percibida por muchos como una decisión coherente con su personalidad y valores, aunque esto significara su descalificación inmediata.

Una figura icónica de la televisión

Nacida en Venezuela en 1973, Gaby Spanic ha forjado una carrera sólida en la televisión internacional. Su protagónico en La Usurpadora la catapultó a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más reconocidas del mundo hispanohablante. A lo largo de su trayectoria, ha participado en producciones de México, Brasil y otros países de América Latina, manteniendo siempre una fuerte presencia mediática.

Reconocida tanto por su talento como por su carácter fuerte, Spanic ha sido protagonista de diversas polémicas que han mantenido su nombre vigente. Su paso por La Granja VIP Brasil fue un ejemplo más de su capacidad para generar impacto y mantenerse en el ojo público.

Sobre La Granja VIP Brasil

A Fazenda 17 es un reality show brasileño en el que un grupo de celebridades convive en un entorno rural, enfrentándose en pruebas físicas, estratégicas y de convivencia. El formato es conocido por los constantes roces entre sus participantes, lo que lo convierte en uno de los programas más comentados del país.

La producción mantiene normas estrictas para garantizar la seguridad, entre ellas la prohibición absoluta de la violencia física, motivo por el cual la expulsión de Gaby Spanic se ejecutó de manera inmediata, reafirmando el compromiso del programa con el cumplimiento de sus reglas.

