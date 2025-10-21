Aquellos que disfrutan de las historias dramáticas la película Mente Maestra es una de las opciones de la cartelera de cine tapatía perfecta para ver en la pantalla grande.

Mente Maestra. ESPECIAL/MUBI.

La trama transporta a un tranquilo suburbio de Massachusetts en los años 70’s. Ahí vive J.B. Mooney, un padre desempleado y un carpintero desempleado que un día decide ejecutar un peligroso robo de cuatro obras de arte.

Con el museo vigilado y los cómplices reclutados tiene un plan infalible, o eso es lo que cree él.

Cuando toda la operación se le sale de las manos, la persecución de este carismático antihéroe permite ver de cerca un Estados Unidos decadente que intenta escapar de los terrores sociales de la guerra de Vietnam.

Mente Maestra

(The Mastermind)

De Kelly Reichardt.

Con Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro, Hope Davis, Gaby Hoffman, Sterling Thompson, Cole Doman.

Estados Unidos, 2025.

