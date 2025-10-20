Monogamia, poliamor, relaciones abiertas, acuerdos poco convencionales de pareja: todo aquello que muchas personas evitan discutir es, precisamente, el centro de “Tesis sobre una domesticación”, la nueva película de Alfonso Herrera, que comparte créditos con Camila Sosa Villada - Premio Sor Juana 2020 de la FIL-.

La cinta propone una mirada honesta y directa a la vida de una pareja formada por un abogado homosexual, interpretado por Herrera, y una actriz trans, encarnada por Sosa Villada.

“Es un proyecto valiente y necesario que ofrece una mirada distinta: no presenta la vida de una actriz trans como algo excepcional, sino como parte de la cotidianeidad, abordando de forma auténtica las relaciones humanas y de pareja”, comenta Herrera.

La película, que llegará a las salas de cine del país el 23 de octubre, está basada en la novela homónima de Camila Sosa Villada, quien además interpreta a la protagonista. Según el actor mexicano, el proyecto busca poner en evidencia cómo, incluso cuando existen acuerdos o dinámicas cotidianas dentro de una relación, estos pueden ser percibidos de manera diferente.

“Esta es la tesis de Camila: cómo la percepción externa puede generar prejuicios hacia la pareja. La historia plantea situaciones y acuerdos que existen y que no deberían ser juzgados”, explica Herrera.

La noción de “domesticación”, según el actor, se refleja en la transformación de la relación cuando un tercero llega a la vida de la pareja, en este caso un hijo adoptivo. Esta situación permite, además, abordar temas como VIH e identidad sexual con naturalidad, subrayando que estos asuntos deberían tratarse como parte de la vida cotidiana y no como excepciones o tabúes.

Alfonso Herrera afirma que la mayoría del público podrá verse reflejada en la historia, porque la película habla de relaciones humanas, límites y sexualidad.

Complejidades del cuerpo

Cabe señalar que adaptar una novela erótica al cine implica representar numerosas escenas sexuales, pero para Herrera la dificultad no reside en “quitarse la ropa frente a cámara”, sino en otorgar verosimilitud emocional a los personajes, de modo que sus acciones y sentimientos se perciban auténticos. “Es mucho más complejo abrirse y explorarse emocionalmente que mostrar el cuerpo frente a la cámara”, señala.

Es así que Herrera considera que estas escenas “mucho más aterrizadas” contribuyen a romper prejuicios sobre la sexualidad, a menudo reforzados por la ficción. “Queramos o no, la sexualidad es un componente central en prácticamente todas las parejas. La historia también plantea los límites y muestra cómo el equilibrio y la empatía entre los integrantes permiten que la relación funcione”, reflexiona.

Para Herrera, conocido por películas como “El baile de los 41” y “La dictadura perfecta”, este largometraje es arriesgado pero necesario, pues desafía las narrativas tradicionales sobre la identidad transexual, que suelen presentarse desde un enfoque documental o lastimero.

Con “Tesis sobre una domesticación”, Alfonso Herrera y Camila Sosa Villada invitan al público a cuestionar tabúes, replantear concepciones sobre el amor y las relaciones, y abrir conversaciones necesarias sobre sexualidad, identidad y convivencia, en un proyecto tan valiente como revelador.

Agencias

Pluma ácida en pantalla

Aunque “Tesis sobre una domesticación” está inspirada en la vida de Sosa Villada, la dirección quedó a cargo del argentino Javier Van de Couter. Para Alfonso Herrera, protagonista del filme, la colaboración fue “muy generosa y enriquecedora”.

“Camila es una de las plumas más audaces de la región. Me acuerdo de verla mientras le llevábamos la cena y pensar: ‘¿Estará pensando que le estamos destrozando su obra?’”, bromea Herrera.

El actor también resaltó la experiencia de trabajar en una coproducción entre México y Argentina y, pese a los “trastabilleos” por el limitado apoyo del gobierno de Javier Milei a la cultura, aseguró que ambas cinematografías siguen siendo “muy potentes y llenas de talento”, concluye.

CT