Partidos hoy martes 21 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

América vs Puebla | 19:00 horas | ViX Premium |

Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca 7 |

Mazatlán FC vs Santos Laguna | 21:00 horas | Caliente TV |

Monterrey vs FC Juárez | 21:05 horas | ViX Premium |

Partidos hoy martes 21 de octubre de 2025 – Champions League EN VIVO

FC Barcelona vs Olympiacos | 10:45 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

FC Kairat vs Pafos FC | 10:45 horas | Caliente TV |

Arsenal vs Atlético de Madrid | 13:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Bayer Leverkusen vs PSG | 13:00 horas | HBO MAX, Space |

Villarreal vs Manchester City | 13:00 horas | Caliente TV |

Newcastle vs Benfica | 13:00 horas | HBO MAX |

PSV Eindhoven vs Napoli | 13:00 horas | Caliente TV |

København vs Borussia Dortmund | 13:00 horas | Caliente TV |

Saint-Gilloise vs Inter Milan | 13:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy martes 21 de octubre de 2025 – Copa Sudamericana EN VIVO

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy martes 21 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

Corea del Norte vs Camerún | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Estados Unidos vs China | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Costa Rica vs Brasil | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Marruecos vs Italia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Holanda vs México | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+, TUDN |

Noruega vs Ecuador | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy martes 21 de octubre de 2025 – Primera División Argentina EN VIVO

Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia | 16:15 horas | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

