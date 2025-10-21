La Liga MX Apertura 2025 continúa con su actividad con duelos como parte de la jornada doble una semana después de la fecha FIFA de octubre. La actividad de la Jornada 14 (J14) pondrá a prueba a los equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que para otros urge sacar buenos resultados para meterse en la pelea por el boleto, ya sea al Play-In o directo a la Liguilla.

Los interesados en el futbol mexicano podrán disfrutar los encuentros EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.

La jornada de este miércoles ofrece enfrentamientos entre clubes con diferentes metas: algunos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla para pelear la Liguilla de forma directa, mientras que otros intentan revertir resultados y mantener vivas sus esperanzas de avanzar aunque sea al Play-In.

En esta nota te compartimos la agenda completa de partidos del miércoles 22 de octubre, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ninguno de los duelos del futbol mexicano.

Partidos miércoles 22 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Chivas | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Pachuca vs Tigres | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |

Xolos vs Toluca | 21:00 horas | Caliente TV, FOX |

Atlas vs León | 21:00 horas | ViX Premium |

Pumas vs Atlético San Luis | 21:05 horas | ViX Premium |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 18 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de partidos de la J14 del Apertura 2025

OF