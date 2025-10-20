Lunes, 20 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

¡Kali Uchis llegará a Guadalajara en 2026!

La cantante agendó tres fechas en México como parte de su tour “The Sincerely”

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto es todo lo que se sabe del concierto de Kali Uchis en Guadalajara. SUN / ARCHIVO

Esto es todo lo que se sabe del concierto de Kali Uchis en Guadalajara. SUN / ARCHIVO

La cantante estadounidense colombiana Kali Uchis agendó tres fechas en México como parte de su Latin America 2026 tour parte del espectáculo “The Sincerely”, y entre los destinos se encuentra Guadalajara. A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de los boletos; fechas de preventa, recinto y métodos de pago.

La aclamada cantante y productora ganadora de un Grammy mezcla diversos géneros entre los que se encuentra el R&B, pop, reguetón, ritmos latinos y hasta trip hop. Al momento cuenta con cinco álbumes de estudio destacando esta variedad de tonalidades mencionada. Su último disco, Sincerely, es el que se llevará el foco en los conciertos incluidos en este tour, aunque seguro el setlist contendrá varios de sus grandes éxitos.

Apunta las fechas: febrero será el mes de Kali Uchis en México. El sábado 21 de febrero el Auditorio Banamex de Monterrey será la primera parada en el país. Un día después, domingo 22, el Auditorio Telmex abrirá sus puerta para la presentación en Guadalajara. Al final, Kali Uchis pasará al centro del país el 25 de febrero en el Palacio de los Deportes.

Lee: Ataque de abejas en la estación Mercado del Mar deja a seis personas lesionadas

Esto es lo que se sabe al momento de los boletos

El concierto fue anunciado por Ocesa y la venta de boletos se realizará a través de la boletera Ticketmaster. Estas son las fechas de preventa para las tres fechas de México:

  • Venta Beyond: 21 de Octubre 9:00 AM*
  • Venta a Fans: 21 de Octubre 10:00 AM**
  • Preventa Priority: 22 de Octubre 9:00 AM*
  • Preventa Banamex: 23 de Octubre 11:00 AM
  • Venta General: 24 de Octubre 11:00 AM
     

Cabe destacar que para la Venta a Fans se puede pagar con tarjetas de Débito o Crédito de cualquier banco pero sin acceso a meses sin intereses.

El resto de preventas van en exclusiva para tarjetahabientes de Banamex con la posibilidad de adquirir tres meses sin intereses a partir de montos superiores a los tres mil pesos.

Te puede interesar: Bomberos atienden volcadura e incendio en Jardines del Bosque

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones