La cantante estadounidense colombiana Kali Uchis agendó tres fechas en México como parte de su Latin America 2026 tour parte del espectáculo “The Sincerely”, y entre los destinos se encuentra Guadalajara. A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de los boletos; fechas de preventa, recinto y métodos de pago.

La aclamada cantante y productora ganadora de un Grammy mezcla diversos géneros entre los que se encuentra el R&B, pop, reguetón, ritmos latinos y hasta trip hop. Al momento cuenta con cinco álbumes de estudio destacando esta variedad de tonalidades mencionada. Su último disco, Sincerely, es el que se llevará el foco en los conciertos incluidos en este tour, aunque seguro el setlist contendrá varios de sus grandes éxitos.

Apunta las fechas: febrero será el mes de Kali Uchis en México. El sábado 21 de febrero el Auditorio Banamex de Monterrey será la primera parada en el país. Un día después, domingo 22, el Auditorio Telmex abrirá sus puerta para la presentación en Guadalajara. Al final, Kali Uchis pasará al centro del país el 25 de febrero en el Palacio de los Deportes.

Esto es lo que se sabe al momento de los boletos

El concierto fue anunciado por Ocesa y la venta de boletos se realizará a través de la boletera Ticketmaster. Estas son las fechas de preventa para las tres fechas de México:

Venta Beyond: 21 de Octubre 9:00 AM*

Venta a Fans: 21 de Octubre 10:00 AM**

Preventa Priority: 22 de Octubre 9:00 AM*

Preventa Banamex: 23 de Octubre 11:00 AM

Venta General: 24 de Octubre 11:00 AM

¡Kali Uchis llega con The Sincerely Tour a México! ���� #PreventaBanamex: 23 de octubre.

Venta general a partir del 24 de octubre. pic.twitter.com/aIh6uEUPZR— Ocesa Total (@ocesa_total) October 20, 2025

Cabe destacar que para la Venta a Fans se puede pagar con tarjetas de Débito o Crédito de cualquier banco pero sin acceso a meses sin intereses.

El resto de preventas van en exclusiva para tarjetahabientes de Banamex con la posibilidad de adquirir tres meses sin intereses a partir de montos superiores a los tres mil pesos.

Te puede interesar: Bomberos atienden volcadura e incendio en Jardines del Bosque

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB