Lunes, 20 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Pronóstico del clima para hoy, 20 de octubre, en GDL por la noche

Para este lunes 20 de octubre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 20 de octubre, se prevén temperaturas máximas de 22 grados Celsius en GDL por la noche. ESPECIAL/ UNSPLASH

Según el pronóstico de hoy, 20 de octubre, se prevén temperaturas máximas de 22 grados Celsius en GDL por la noche. ESPECIAL/ UNSPLASH

El día de hoy, lunes 20 de octubre, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), se disminuyen las lluvias en una buena parte de los estados del occidente. En el estado de Jalisco se espera la primera parte del día con condiciones de cielo parcialmente nublado y probabilidad de algún chubasco rezagado. 

Por otra parte, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que un canal de baja presión prevalecerá en el interior del territorio mexicano y, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y del Golfo de México, así como la inestabilidad atmosférica en el occidente del país, generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste), así como lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango.

Respecto a la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el IAM informó que se esperan temperaturas máximas entre 29 y 30 grados.

Lee también: Niña es encontrada sola en estación de Mi Macro; esto se sabe del caso

Clima en Guadalajara HOY, 20 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario nocturno se prevén cielos despejados y nubes y claros, con temperaturas mínimas de 22 grados Celsius y máximas de 27 grados Celsius.

Te puede interesar: Ofertas Farmacias Guadalajara: aprovecha HOY el 3x2 en estos productos

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 20 de octubre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00 27 grados Celsius Cielo despejado
20:00  26 grados Celsius Cielo despejado
21:00  24 grados Celsius Cielo despejado
22:00  23 grados Celsius Cielo despejado
23:00  22 grados Celsius Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones