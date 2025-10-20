El día de hoy, lunes 20 de octubre, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) , se disminuyen las lluvias en una buena parte de los estados del occidente. En el estado de Jalisco se espera la primera parte del día con condiciones de cielo parcialmente nublado y probabilidad de algún chubasco rezagado.

Por otra parte, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que un canal de baja presión prevalecerá en el interior del territorio mexicano y, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y del Golfo de México, así como la inestabilidad atmosférica en el occidente del país, generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste), así como lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango.

Respecto a la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el IAM informó que se esperan temperaturas máximas entre 29 y 30 grados.

Clima en Guadalajara HOY, 20 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario nocturno se prevén cielos despejados y nubes y claros, con temperaturas mínimas de 22 grados Celsius y máximas de 27 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 20 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 27 grados Celsius Cielo despejado 20:00 26 grados Celsius Cielo despejado 21:00 24 grados Celsius Cielo despejado 22:00 23 grados Celsius Cielo despejado 23:00 22 grados Celsius Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

