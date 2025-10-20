Belinda rompe en llanto durante show en las Fiestas de Octubre 2025 | VIDEO

Ante un lleno total en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre, Belinda entregó un espectáculo de pop, corridos, bailes y hasta lágrimas ante cientos de personas que acudieron este domingo a uno de los eventos más esperados en la cartelera de las Fiestas de Octubre.

No cabe duda que la cantante nacida en España es una de las personalidades más queridas del público mexicano, pues el grupo de asistentes integrado por personas de todas las edades, cantó y bailó todos los éxitos del evento con una enjundia que fue celebrada por la propia Belinda.

La "princesa del pop latino" fue vitoreada de principio a fin. El concierto arrancó con tres grandes clásicos; "Ángel", "Bella traición" y "Muriendo lento". Y ante la entrega y vibra del público, Belinda decidió sincerarse.

"No sé si sepan, pero he pasado un mes muy difícil, he estado en el hospital, me da mucho miedo operarme la rodilla... pero no había manera alguna de cancelar este concierto, quería estar con ustedes, voy a dar mi 100%, porque ustedes me dan toda la energía que un doctor no puede dar. Estoy muy agradecida y los amo mucho. Espero que disfruten este concierto" reveló la cantante, provocando más gritos y aplausos.

Belinda rompe a llorar en pleno concierto

Pero el momento más emocional vino al momento de interpretar "Luz sin gravedad", otro éxito que no podía faltar. La canción que fungió de sencillo para el álbum Utopía del 2007 narra el sufrimiento de querer estar con alguien con el que ya no se puede relacionar. La aflicción provoca que el deseo pida al menos un último encuentro.

Y ahí, desde los primeros versos, Belinda se soltó a llorar acompañada por las voces del público. Entre lágrimas, la cantante mostró su personalidad y profesionalismo para terminar la canción en uno de los grandes momentos de un concierto que estuvo plagado de ellos.

Te puede interesar: Ataque de abejas en la estación Mercado del Mar deja a seis personas lesionadas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB