El pasado domingo 19 de octubre, una menor de 10 años fue vista sola en la estación Las Pintas del Mi Macro Periférico.

Gracias a un llamado al 9-1-1, se activó la coordinación del C5 Escudo Jalisco junto con autoridades y personal de Mi Macro.

La menor pidió ayuda

A través de la cuenta oficial de X de C5 Escudo Jalisco se dio a conocer el caso de la niña.

De acuerdo con la grabación de seguridad publicada en redes oficiales, l a menor llegó sola, confundida y buscando ayuda en la estación. Ante esto, el guardia de seguridad dio aviso inmediato al C5 Escudo Jalisco mediante una llamada en línea al 9-1-1.

Localizan familia de la niña

En coordinación con la Comisaría de Tlaquepaque, el personal del Mi Macro, los operadores y los elementos en campo trabajaron en conjunto para poner a la menor a salvo y localizar a su familia.

Finalmente, de acuerdo con la cuenta oficial de C5 Escudo Jalisco, la niña fue reunida con su madre sin que su vida estuviera en peligro.

El Escudo Jalisco C5, estrategia de seguridad

El Escudo Jalisco C5 es una estrategia de seguridad que integra nueva infraestructura y una plataforma tecnológica inteligente de última generación para proteger a la población.

Asimismo, se incorporará el uso de la Inteligencia Artificial para prevenir y detectar riesgos y responder más rápido a estos.

De acuerdo con la cuenta oficial del Escudo Jalisco C5, se comunica a la población que, en caso de emergencia, debe marcar 9-1-1, Denuncia Anónima 089 y LOCATEL (33 3134 4982).

