El Desfile de “Alebrijes Monumentales”, una de las celebraciones más coloridas y esperadas de la Ciudad de México, reunió a más de 50 mil personas en su edición número 17.

Sin embargo, el entusiasmo de los asistentes se vio afectado por un incidente que involucró al influencer canadiense, Antoni Porowski, y su equipo de producción, quienes fueron acusados de alterar la dinámica del público y actuar de forma prepotente con un ciudadano mexicano.

¿Qué ocurrió durante el desfile y por qué se generó la polémica?

El pasado sábado 18 de octubre, las calles del Centro Histórico se llenaron de arte y tradición con el paso de más de 200 alebrijes monumentales , creados por talentosos maestros cartoneros. El evento avanzaba con normalidad hasta que, al llegar a la lateral del Palacio de Bellas Artes, un incidente captó la atención de los presentes.

De acuerdo con un video que se viralizo por TikTok, el usuario @jesusvillegasl grabó a un joven mexicano que transportaba cajas en su bicicleta, e intentó cruzar por la zona donde se encontraba el equipo de grabación del actor y creador de contenido, Antoni Porowski. Al detenerse para no interrumpir las cámaras, una mujer del staff del canadiense le ordenó, de manera grosera, que se moviera del lugar.

El tono autoritario provocó la molestia inmediata de los asistentes , quienes defendieron al joven y gritaron que no tenía por qué retirarse. Ante la tensión, el trabajador decidió irse, aunque visiblemente incómodo por lo sucedido. La escena rápidamente fue comentada en redes sociales, donde internautas expresaron su descontento por la actitud del equipo extranjero en un evento público y gratuito.

¿Cómo reaccionaron los asistentes y qué impacto tuvo en redes sociales?

El altercado generó una ola de críticas hacia el influencer y su producción.

Aunque el desfile continuó con éxito, el incidente opacó en parte la jornada cultural que cada año celebra la creatividad mexicana. En redes sociales, usuarios exigieron respeto hacia los eventos nacionales y reprocharon la falta de sensibilidad del equipo extranjero.

El Desfile de “Alebrijes Monumentales”, organizado por el Museo de Arte Popular y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, busca destacar el talento de los artesanos locales. Por ello, muchos consideraron que el comportamiento del staff del canadiense contrastó con el espíritu de inclusión y convivencia que caracteriza esta celebración.

Hasta el momento, Antoni Porowski no ha emitido ningún comentario sobre lo ocurrido, aunque la polémica sigue generando debate sobre el respeto a las tradiciones y la conducta de los influencers en eventos públicos.

