Los aficionados al cine de animación familiar o fans de la artista mexicana Frida Kahlo tienen en la cartelera una hermosa cinta llamada ¡Hola, Frida! dirigida por André Kadi y Karine Vézina.La trama narra la historia de una niña que es diferente, su mundo es Coyoacán en México. Chispeante, vibrante, todo le interesa y cuando surgen dificultades, las enfrenta con una imaginación desbordante. Esta niña es Frida Kahlo.Se trata de una adaptación del libro de Sophie Faucher y Cara Carmina. Además los realizadores viajaron a México para investigar a fondo sobre Frida, para aventurarse a hacer esta emotiva película de animación, en la que se aborda la infancia de la artista.(Hola Frida!)De André Kadi y Karine Vézina.Canadá-Francia, 2024.XM