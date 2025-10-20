Lunes, 20 de Octubre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “¡Hola, Frida!”

Quienes disfrutan la animación y son seguidores de Frida Kahlo la película ¡Hola, Frida! es la opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

Los aficionados al cine de animación familiar o fans de la artista mexicana Frida Kahlo tienen en la cartelera una hermosa cinta llamada ¡Hola, Frida! dirigida por André Kadi y Karine Vézina.

La trama narra la historia de una niña que es diferente, su mundo es Coyoacán en México. Chispeante, vibrante, todo le interesa y cuando surgen dificultades, las enfrenta con una imaginación desbordante. Esta niña es Frida Kahlo.

Se trata de una adaptación del libro de Sophie Faucher y Cara Carmina. Además los realizadores viajaron a México para investigar a fondo sobre Frida, para aventurarse a hacer esta emotiva película de animación, en la que se aborda la infancia de la artista.

¡Hola, Frida!

(Hola Frida!)

De André Kadi y Karine Vézina.

Canadá-Francia, 2024.

