It: Bienvenidos a Derry: Calendario de estreno para todos los capítulos en HBO Max

Quedan pocos días para el estreno de It: Bienvenidos a Derry, una serie original de HBO Max, inspirada en la novela de Stephen King, It, publicada en 1986, y que además es una precuela de las películas It (2017) e It: Capítulo dos (2019).Esta serie, creada por Jason Fuchs y Brad Kane, nos remonta a los años 60, durante el anterior ciclo de terror desatado por "Eso", antes de su encuentro con los protagonistas de las películas, ambientadas en los 80. Recordemos que "Eso" aparece en Derry cada 27 años.La serie llega este domingo 26 de octubre a través de HBO Max, y como es costumbre, cada capítulo saldrá con una semana de diferencia. A continuación te decimos cuándo se estrena cada capítulo.A pesar de que la serie llega justo en medio de las festividades de Halloween, lo cierto es que tendremos terror a lo largo de 8 semanas.Además, los creadores afirmaron que Pennywise, el payaso que suele aparecer como "Eso", tardará algunos capítulos para salir en la serie.Así queda el calendario de capítulos:Esta serie ha generado mucha emoción en los fanáticos del terror, especialmente en los seguidores de Stephen King, denominado como el "Rey del Terror", reafirmando su influencia en la industria literaria, cinematográfica y ahora en el streaming.