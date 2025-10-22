Estamos cada vez más cerca del Halloween, y como cada año, en el Internet resurgen las leyendas más escalofriantes que circulan entre sus portales. Es esa época en la que los usuarios vuelven a buscar videos que alguna vez se volvieron virales por el miedo que causaban a quienes los veían, alimentando las noches de sustos, pesadillas, y las leyendas digitales.

Si eres de los que disfruta recordar los clásicos del terror en línea, en esta nota te dejamos algunos de los videos más recordados que alguna vez hicieron temblar a más de alguno en Internet.

La niña perro

Uno de los fenómenos más aterradores surgió en 2009 pero volvió en 2020, en plena época de la pandemia: "La niña perro". Según la leyenda de la red, una mujer de comportamiento extraño merodeaba las calles de Tampico, Tamaulipas, caminando en cuatro patas. Años después, un nuevo video supuestamente captado por cámaras de seguridad volvió a desatar el terror, mostrando a una figura similar rondando una colonia durante la noche.

La muñeca que voltea la cabeza

En el año 2018 se difundió un video en el que una joven, mientras grababa un video para su canal de Internet, fue sorprendida por una muñeca que parecía moverse por su propia voluntad. La escena mostraba a la usuaria hablando cuando, de pronto, la muñeca giró lentamente la cabeza hacia ella. El grito y la huida de la chica se volvieron virales, y muchos aseguraron que el video estaba maldito.

La maldición de Momo

"Momo", la criatura de ojos grandes y sonrisa extraña, se convirtió en un fenómeno de Internet en el año 2018. Basada en una escultura japonesa llamada "Madre Pájaro", el personaje fue relacionado con un reto viral que supuestamente enviaba mensajes a las tres de la mañana con órdenes peligrosas y amenazas sobrenaturales. Aunque todo resultó ser un mito, su imagen sigue siendo sinónimo de terror digital para quien casualmente lo ve.

El Ayuwoki

Un año después, en 2019, una criatura parecida a Michael Jackson desató una ola de miedo con su aspecto y movimientos espeluznantes. Se decía que "El Ayuwoki" aparecía a las tres de la mañana gritando un escalofriante "Hee Hee". Pero la realidad, provenía de un video de arte experimental basado en la canción "Smooth Criminal", pero el Internet lo transformó en uno de los memes más aterradores de los últimos años.

Obedece a la morsa

El video "Obedece a la morsa" marcó una era en el terror digital. Protagonizado por Sandie Crisp, la grabación muestra a una figura andrógina bailando una melodía infantil reproducida al revés. Desde su aparición en 2007, el video ha provocado desconcierto, teorías conspirativas y millones de reproducciones. Su rareza y tono inquietante lo convirtieron en una pieza infaltable de las leyendas de miedo de la red.

En esta temporada de Halloween, si te atreves, puedes buscarlos y verlos con tus propios ojos. Solo recuerda: hay videos que, aunque pasen los años, siguen provocando el mismo escalofrío que la primera vez que los viste, o quizá te asusten peor.

