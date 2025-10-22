Sorprende larga fila para ver a Morat en las Fiestas de Octubre 2025 (VIDEO)

Las inmediaciones del Auditorio Benito Juárez, sede de las Fiestas de Octubre 2025, nuevamente se encuentran abarrotadas por fanáticos que esperan presenciar el concierto de la banda colombiana Morat esta noche.

Desde la noche del martes 21 de octubre, cientos de seguidores comenzaron a acampar en el recinto para asegurar su lugar en el espectáculo, que se llevará a cabo en el Foro Principal de la feria. Así, desde las primeras horas de este miércoles, ya era visible una fila kilométrica en la taquilla.

Ante esta situación, usuarios en redes sociales compartieron videos de la larga fila y comenzaron a sugerir que más personas no acudieran, pues era probable que ya no alcanzaran lugar.

La agrupación colombiana, conocida por éxitos como "Cuando nadie ve" y "Besos en guerra", cuenta con una sólida base de fans en México. Los boletos en zonas preferentes para su presentación se agotaron a los pocos minutos de haber salido a la venta en Ticketmaster.

El concierto de Morat está programado para comenzar en punto de las 20:00 horas. Esta presentación forma parte de la amplia cartelera de la edición número 60 de las Fiestas de Octubre, que incluye artistas y agrupaciones de talla nacional e internacional.

Como cada año, la mayor parte de los boletos para los conciertos en el Foro Principal son gratuitos con la compra del acceso a la feria, que este año tiene un monto de 60 pesos para jóvenes y adultos.

¿Quiénes son Morat?

Morat es una banda colombiana de folk y pop latino formada en Bogotá en el 2011 por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas. La agrupación saltó al estrellato tras la publicación de la canción "Mi nuevo vicio". En la actualidad, Morat es una de las bandas más influyentes de la música en español.

Morat se ha presentado en México en numerosas ocasiones como parte de sus giras, visitando ciudades como Monterrey, Mérida, Ciudad de México y Guadalajara.

