La influencer y ex concursante de La Casa de los Famosos, Gomita, volvió a acaparar la atención en redes sociales tras revelar que fue invitada a participar en el nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP. Sin embargo, la también conductora confesó que rechazó la propuesta, aunque no descarta involucrarse en otros proyectos televisivos en el futuro.

Gomita explica por qué no aceptó entrar a La Granja VIP

Durante una conversación con el medio Escándala, Gomita contó que fue considerada para formar parte de la primera temporada del programa, pero decidió no aceptar debido al formato del reality, que implica convivir con animales en un entorno campestre.

“Me invitaron a La Granja VIP y no lo quise agarrar, porque dije: ‘Híjole, como que animales, como que…’ Soy superanimalera, tengo tres chihuahuahuitas”, comentó la creadora de contenido entre risas.

Aunque se considera amante de los animales, admitió que la idea de convivir con especies más grandes como vacas o caballos le resultó incómoda, lo que terminó influyendo en su decisión de no sumarse al proyecto.

El impacto del nuevo reality

La Granja VIP, producción conjunta de TV Azteca y Disney+, se ha convertido en uno de los programas más comentados por su formato de convivencia extrema y transmisión 24/7, que permite al público seguir de cerca la vida de los participantes.

El programa ha generado una amplia conversación en redes sociales y ha despertado el interés del público por su mezcla de entretenimiento, drama y vida rural, posicionándose como una de las apuestas más fuertes del año para la televisión mexicana.

En tanto, Gomita aseguró que mantiene abiertas las puertas para futuros proyectos, dejando claro que su decisión de no participar en esta ocasión no significa un alejamiento definitivo de los realities.

