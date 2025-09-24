iCarly estaría en la preparación de su nueva temporada

Los seguidores de iCarly tienen motivos para emocionarse. Miranda Cosgrove anunció que la cuarta temporada del reboot comenzará a filmarse a inicios de 2026, con la promesa de dar respuesta al inesperado final que dejó la tercera entrega.

Lo que se sabe de la nueva temporada

El cliffhanger que cerró la temporada anterior insinuó por primera vez la aparición de la madre de Carly y Spencer, un personaje que nunca había sido mostrado en pantalla. Según reveló Cosgrove en una reciente entrevista, el guion está casi terminado y la producción ya se encuentra en marcha. Aunque aún no se ha dado a conocer quién dará vida a la madre de los protagonistas, se espera que su papel sea determinante para explicar su ausencia en la vida de ambos.

El regreso de una serie icónica

El reboot de iCarly debutó en 2021 y concluyó en 2023 tras tres temporadas, generando gran expectativa al retomar una historia que marcó a toda una generación. La versión original, transmitida entre 2007 y 2012, fue un fenómeno televisivo que consolidó a sus personajes en la memoria del público juvenil.

Con esta cuarta entrega, los fans podrán reencontrarse con Carly, Spencer, Freddie y Harper, en nuevas situaciones que mantendrán el humor característico de la serie mientras exploran etapas más maduras de sus vidas.

Nostalgia y renovación

El éxito del reboot ha residido en la mezcla entre lo clásico y lo novedoso. Por un lado, recupera el estilo cómico de las aventuras de Carly, Spencer y Freddie, con situaciones absurdas que remiten a los años de Nickelodeon. Por otro, suma personajes y conflictos actuales que logran atraer a nuevas audiencias y reflejar temas contemporáneos.

Más allá de la trama central, la expectación también se centra en cómo esta producción ha conseguido mantener vivo el entusiasmo de los seguidores, quienes a través de redes sociales comparten teorías, piden sorpresas en la historia y comentan posibles cameos.

Aunque la fecha exacta de lanzamiento aún no ha sido anunciada, se prevé que en los próximos meses se den a conocer más detalles. Mientras tanto, los espectadores pueden volver a disfrutar de las temporadas anteriores disponibles en Paramount+.

BB