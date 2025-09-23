Ghost cancela su primer concierto en México por problemas de salud de Tobias Forge

El esperado inicio de la serie de presentaciones de Ghost en la Ciudad de México quedó interrumpido de forma inesperada la noche de este martes 23 de septiembre, cuando la promotora Ocesa anunció la cancelación del concierto en el Palacio de los Deportes minutos antes de que iniciara.

La empresa informó que el motivo fue una complicación de salud del líder de la agrupación sueca. “El concierto programado para hoy (23 de septiembre) en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, lo que imposibilita la presentación de la banda esta noche”, señala el comunicado publicado a las 19:47 horas en redes sociales.

El anuncio cayó de sorpresa entre los miles de asistentes que ya se encontraban en las inmediaciones del recinto o dentro del mismo, listos para presenciar el primero de tres shows programados como parte del Skeletour World Tour. La banda tenía previsto presentarse a las 20:00 horas.

Pese al imprevisto, Ocesa aseguró que los otros dos conciertos en la capital del país se mantienen firmes. “Los conciertos del 24 y 25 de septiembre, que se encuentran agotados, se realizarán según lo previsto”, añadió la promotora.

En cuanto a la fecha cancelada, no se contempla reprogramación. La productora detalló que las entradas serán reembolsadas en su totalidad: “Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria. Si tu compra fue a través de puntos Ticketmaster, podrás solicitar tu reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde realizaste la compra”.

El concierto suspendido habría marcado el arranque de la serie de actuaciones en México de la agrupación sueca, reconocida por su teatralidad y canciones como Dance Macabre y Call Me Little Sunshine.

MF