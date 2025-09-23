'It: Welcome to Derry' en HBO Max: ¿Cuándo se estrena? Mira aquí el tráiler

El terror regresa a las pantallas con la llegada de "It: Welcome to Derry", la nueva serie precuela del universo creado por Stephen King. HBO Max reveló el primer tráiler oficial, y todo apunta a que será una producción que muchos evitarán ver con las luces apagadas.

Una de las mayores sorpresas del avance es la confirmación del regreso de Bill Skarsgård como Pennywise, el icónico y macabro payaso que aterrorizó a toda una generación. La serie no solo continúa con la estética y atmósfera de las películas recientes, sino que también cuenta nuevamente con la dirección de Andy Muschietti, responsable de ambas cintas anteriores de It.

Con estos elementos, la serie apunta a convertirse en un nuevo referente para los fans del horror, aunque no está libre de generar debate entre los más puristas del género.

¿De qué trata 'Welcome to Derry'?

Ambientada en los años 60, esta serie funcionará como una precuela directa de las películas, explorando los orígenes del mal que acecha al pequeño pueblo de Derry antes de los eventos que vimos en la pantalla grande. La historia promete revelar más del universo oscuro que rodea a Pennywise y su conexión con la historia del pueblo.

El elenco también incluye a Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylor Paige, James Remar y Madeleine Stowe, además del ya mencionado Skarsgård, quien vuelve a robarse el protagonismo con su perturbadora interpretación.

X / @hbomax

"It: Welcome to Derry" se estrenará el 26 de octubre de 2025 en HBO Max, justo a tiempo para celebrar Halloween con una dosis intensa de suspenso, misterio y terror.

Mira el tráiler aquí

