Así se vivió el concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP

La noche de este martes 23 de septiembre, el rapero estadounidense, Kendrick Lamar, se presentó ante 62 mil 300 personas en el Estadio GNP Seguros. Era evidente que no llegó al sold out del recinto al oriente de la Ciudad de México, pero no fue una mala cifra y mucho menos un mal concierto. Algunos fans atañen esta situación a la mercadotecnia de los conciertos, al situar tantos shows de alta gama en tiempos tan cortos, además de recordar que los precios aumentan y el salario mínimo no.

Aún así, sobre el Buick Grand National de 1987, el rapero estadounidense arribaría al escenario principal del Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras, entre silbidos desesperados, miles de lucecillas de los celulares y la clásica ola, los fanáticos mantenían la cordura antes de la salida de Lamar, que se retrasó por media hora, momento donde el rapero ganador de múltiples Grammys convirtió a fans en pasajeros de su icónico auto.

La baja demanda de este concierto, parte de la gira Grand National Tour, también se comentaba era por la cancelación del rapero en Tecate Pal Norte 2024, donde finalmente no se presentó por "problemas logísticos", sin embargo, ante los miles de seguidores del oriundo de Compton, California, dio un gran concierto, consolidando aún más como la figura más influyente del género musical en la actualidad.

De esta forma, lo demostraría con un show dividido en cuatro paradas, en las que el rapero trajo canciones de su discografía, centrándose más en el último álbum de estudio GNX, el cual también presentó en el medio tiempo del Super Bowl LIX y que dota de nombre a la gira internacional.

Kendrick Lamar comenzó el primero de sus actos como una estrella de esta magnitud debería iniciar: con toda la carne al asador con "Wacced out murals", arrancando de sus asientos a todos los presentes que se olvidaron inmediatamente de la espera, tema seguido por "Squabble up " y "N95".

"K-Dot está en la casa México, ¿están listos para cantar?", gritó emocionado Lamar ante el apabullante grito de los fanáticos que no tomaron asiento en ningún momento.

Este primer acto concluyó con "King Kunta", "Element" y "Tv off part 1", mientras el público en cada ocasión que tenía, se rendía ante el rapero vociferando el nombre del MC, además de vítores clásicos como "Olé, Olé, Olé, Kendrick, Kendrick".

Cabe mencionar que, entre varias de las interpretaciones, se mostró un video a manera de interrogatorio policial, donde se le cuestiona sobre sus letras y su música, cuestiones que se responden con los temas.

"Euphoria", "Hey now", "Reincarnated", "Humble", "Backseat Freestyle", "Family ties", "Swimming Pools", "m.A.A.d city", "Alright" y "Man at the garden", constituyeron el segundo acto donde el público seguía enardecido y totalmente jubiloso de presenciar el gran talento del Kendrick.

"Gracias México, ¡qué noche!", dijo impresionado el rapero.

