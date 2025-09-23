Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.

Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

La Mula

Un huraño horticultor de 90 años en apuros económicos y alejado de su familia se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano.

El Otro París

Una mujer se une a un programa de citas pensando que es en París, Francia para una oportunidad de arte, pero en realidad es en París, Texas. Intenta ser eliminada hasta que se enamora del soltero, complicando sus planes.

Sonic 3: La Película

Los veloces héroes Sonic, Tails y Knuckles se lanzan de lleno al caos cuando Shadow, un rival sobrecargado de poder, pone en marcha un plan para destruir el planeta.

Amigos de Armas

Basado en la historia real de dos jóvenes, David Packouz y Efraim Diveroli, que ganaron un contrato de trescientos millones de dólares del Pentágono para equipar a los aliados de Estados Unidos en Afganistán.

Ocean's 8: Las Estafadoras

Debbie Ocean reúne a un equipo de mujeres para intentar un atraco imposible en la Met Gala anual de la ciudad de Nueva York.

Y Ella Dijo Quizás

Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.

Ella Está Encantada

El "don de la obediencia" que Ella de Frell obtiene de un hada puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont.

La Mujer Rey

Una epopeya histórica inspirada en hechos reales ocurridos en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX.

La Gran Estafa

Recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

