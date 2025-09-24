El huésped del diablo es una película coreana de drama, misterio y terror que ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad para el disfrute de los aficionados a este género.La trama se centra en un hombre que pierde a su hija. Tras un exorcismo, la hija de un cardiólogo muere, pero él cree que su corazón sigue latiendo.Durante el funeral de tres días, el cardiólogo y un sacerdote se enfrentan tratando de demostrar su postura, y potencialmente, salvarle la vida.Ciencia y fe chocan, mientras una verdad más oscura comienza a revelarse.(Devils Stay)De Moon-Sub Hyun.Con Park Shin-yang, Lee Min-ki, Lee Re, Choi Bum-ho, Tae In-ho, Kang Ju-eun.Corea del Sur, 2024.XM