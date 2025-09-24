Miércoles, 24 de Septiembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El huésped del diablo”

Aquellos que les encanta el cine de terror, la película El huésped del diablo es una opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"El huésped del diablo" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/STAR CASTLE.

El huésped del diablo es una película coreana de drama, misterio y terror que ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad para el disfrute de los aficionados a este género.

El huésped del diablo. ESPECIAL/STAR CASTLE.

La trama se centra en un hombre que pierde a su hija. Tras un exorcismo, la hija de un cardiólogo muere, pero él cree que su corazón sigue latiendo.

Durante el funeral de tres días, el cardiólogo y un sacerdote se enfrentan tratando de demostrar su postura, y potencialmente, salvarle la vida.

Ciencia y fe chocan, mientras una verdad más oscura comienza a revelarse.

El huésped del diablo

(Devils Stay)

De Moon-Sub Hyun.

Con Park Shin-yang, Lee Min-ki, Lee Re, Choi Bum-ho, Tae In-ho, Kang Ju-eun.

Corea del Sur, 2024.

