El huésped del diablo es una película coreana de drama, misterio y terror que ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad para el disfrute de los aficionados a este género.

El huésped del diablo. ESPECIAL/STAR CASTLE.

La trama se centra en un hombre que pierde a su hija. Tras un exorcismo, la hija de un cardiólogo muere, pero él cree que su corazón sigue latiendo.

Durante el funeral de tres días, el cardiólogo y un sacerdote se enfrentan tratando de demostrar su postura, y potencialmente, salvarle la vida.

Ciencia y fe chocan, mientras una verdad más oscura comienza a revelarse.

El huésped del diablo

(Devils Stay)

De Moon-Sub Hyun.

Con Park Shin-yang, Lee Min-ki, Lee Re, Choi Bum-ho, Tae In-ho, Kang Ju-eun.

Corea del Sur, 2024.

XM