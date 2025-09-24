Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Futbol hoy 24 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México este miércoles 24 de septiembre de 2025, una fecha con una variada lista de partidos atractivos para todos los gustos. Desde la Liga MX hasta las principales competiciones europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Cruz Azul vs Querétaro | 18:00 horas | ViX Premium |
  • Tigres vs Atlas | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network |
  • Toluca vs Monterrey | 20:05 horas | Caliente TV, TUDN |
  • Santos Laguna vs Xolos | 21:00 horas | ViX Premium |
  • San Luis vs América | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Mazatlán vs Pumas | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Getafe vs Alavés | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Mallorca | 13:30 horas | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Palmeiras vs River Plate | 18:30 horas | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 - EFL Carabao Cup EN VIVO

  • Tottenham vs Doncaster Rovers | 12:45 horas | Disney+ Premium |
  • Newcastle vs Bradford City | 12:45 horas | Disney+ Premium |
  • Huddersfield vs Manchester City | 12:45 horas | Disney+ Premium |
  • Port Vale vs Arsenal | 13:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Partidos hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • AZ Alkmaar vs PEC Zwolle | 12:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 - Europa League EN VIVO

  • PAOK FC vs Maccabi Tel Aviv FC | 10:45 horas | Canal por confirmar |
  • FC Midtjylland vs Sturm Graz | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Real Betis vs Nottingham Forest | 13:00 horas | Canal por confirmar |
  • Freiburg vs FC Basel | 13:00 horas | Canal por confirmar |
  • SC Braga vs Feyenoord | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • Nice vs AS Roma | 13:00 horas | Canal por confirmar |
  • Malmö FF vs PFC Ludogorets | 13:00 horas | Canal por confirmar |
  • GNK Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Crvena Zvezda vs Celtic FC | 13:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy miércoles 24 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

  • New York City vs Inter Miami CF | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

