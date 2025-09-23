Martes, 23 de Septiembre 2025

HBO Max subirá sus precios en México a partir del 26 de septiembre de 2025

La compañía no ha detallado los motivos específicos del incremento

Estos ajustes también se reflejan en las suscripciones anuales. CANVA / ESPECIAL

La plataforma de streaming HBO Max, ahora conocida simplemente como Max, anunció un ajuste en los precios de sus planes en México, el cual entrará en vigor a partir del 26 de septiembre de 2025. Este aumento afectará tanto a nuevos usuarios como a suscriptores actuales, quienes verán reflejado el nuevo costo en su próxima fecha de facturación. 

¿Cuáles son los nuevos precios mensuales?

  • Básico con anuncios: 149 pesos (sin cambios).
  • Estándar: de 199 a 239 pesos.
  • Platino: de 249 a 299 pesos.

¿Cuáles son los nuevos precios anuales (equivalentes mensuales)?

  • Básico con anuncios: Mil 429 MXN (≈ $119/mes).
  • Estándar: Dos mil 148 MXN (≈ $179/mes).
  • Platino: Dos mil 868 MXN (≈ $239/mes).

El plan Básico con anuncios se mantiene sin cambios en su precio mensual, mientras que los planes Estándar y Platino recibirán incrementos de 40 y 50 pesos respectivamente. Estos ajustes también se reflejan en las suscripciones anuales.

La compañía no ha detallado los motivos específicos del incremento, aunque suele atribuirse a mejoras en el catálogo, licencias de contenido o inversión en producciones originales.  

