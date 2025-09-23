HBO Max subirá sus precios en México a partir del 26 de septiembre de 2025

La plataforma de streaming HBO Max, ahora conocida simplemente como Max, anunció un ajuste en los precios de sus planes en México, el cual entrará en vigor a partir del 26 de septiembre de 2025. Este aumento afectará tanto a nuevos usuarios como a suscriptores actuales, quienes verán reflejado el nuevo costo en su próxima fecha de facturación. El plan Básico con anuncios se mantiene sin cambios en su precio mensual, mientras que los planes Estándar y Platino recibirán incrementos de 40 y 50 pesos respectivamente. Estos ajustes también se reflejan en las suscripciones anuales.La compañía no ha detallado los motivos específicos del incremento, aunque suele atribuirse a mejoras en el catálogo, licencias de contenido o inversión en producciones originales. EE