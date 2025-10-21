El partido entre Pumas y Atlético de San Luis pondrá punto final a la actividad de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 este miércoles. Ambas escuadras llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por puestos de clasificación. En caso de que quieras ver el juego, te compartimos el horario y los canales donde podrás seguirlo EN VIVO.

Cómo llegan Pumas vs San Luis a la Jornada 14 de la Liga MX

Los capitalinos tienen un compromiso muy importante a media semana. Correspondiente a la J14, Pumas estará recibiendo a los potosinos en el Estadio Olímpico Universitario, necesitados de puntos para poder mantener su boleto a los puestos del Play-In y así aspirar a la clasificación.

El pasado fin de semana, Pumas visitó a Monterrey, de donde sacaron un resultado que la afición auriazul no ve con malos ojos, pues consiguieron un empate de una cancha donde históricamente les cuesta imponer condiciones. Después de lo sucedido en el norte, el miércoles es un buen momento para que los dirigidos por Efraín Juárez logren remediar y sostener una buena relación con su afición, pues los números del estratega mexicano en el actual certamen no son nada favorables. En 13 juegos, cuenta con tres victorias (solo una de local), cinco empates y cinco derrotas.

Del otro lado, San Luis tienen prácticamente las mismas posibilidades de Pumas para obtener su boleto al Play-In, pues mientras que auriazules se encuentra en la décima posición con 14 unidades, San Luis lo hace en la decimoprimera posición con 13 unidades, con tan solo un punto menos que los universitarios, por lo tanto, estadísticamente promete ser un juego donde ambos quieren ganarlo.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs San Luis de la J14 - Liga MX

El juego de la jornada 14 será este miércoles 22 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México. El partido empezará a las 21:00 horas, tiempo del centro del país, y se podrá ver por streaming.

También podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los equipos y checar todos los detalles y resultados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 22 de octubre, 21:00 horas

Miércoles 22 de octubre, 21:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF