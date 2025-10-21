El duelo entre Xolos y Toluca se jugará este miércoles dentro de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones, así que se espera un partido con buen ritmo y emociones. Te decimos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Xolos vs Toluca a la Jornada 14 de la Liga MX

Xolos tendrá una dura prueba en sus aspiraciones de Liguilla directa al enfrentar al líder, los Diablos Rojos.

Se espera un gran juego, pues Xolos es un duro equipo en casa donde no ha perdido, con cuatro victorias y tres empates, y en donde en sus últimos tres encuentros marcó 9 goles y recibió solo dos.

El equipo que dirige Sebastián "Loco" Abreu ha tenido buenos resultados en casa, consolidándose como uno de los mejores locales, aunque de repente tiene altibajos que hacen dudar de su eficacia.

Contando con la "joya" del torneo, Gilberto Mora, Tijuana busca un lugar entre los seis primeros para evitar el Play-In, pero deberá sacar un resultado positivo, es decir, la victoria, ante los mexiquenses.

Pero el rival también cuenta y de sobra, pues Toluca es el mejor del torneo, líder indiscutible y candidato favorito al título.

Antonio "Turco" Mohamed ha llevado al cuadro mexiquense a su máxima expresión y aunque ha señalado que aun le falta mejorar, no se le ve ningún defecto.

Toluca va en busca de asegurar el liderato que persiguen Cruz Azul, América y Monterrey, pero sin triunfa en la frontera se verá inalcanzable para sus rivales.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Toluca de la J14 - Liga MX

Este miércoles 22 de octubre, Xolos recibirá a Toluca en el Estadio Caliente de Tijuana por la Jornada 14 del Apertura 2025. El partido comenzará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y en la cobertura de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 22 de octubre, 21:00 horas

Miércoles 22 de octubre, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: Caliente TV, FOX, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF