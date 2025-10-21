El duelo Atlas vs León se jugará este miércoles como parte de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea, y un tanto desanimados por su situación actual en el certamen. Aquí te contamos a qué hora inicia y dónde podrás verlo en vivo.

Cómo llegan Atlas y León a la Jornada 14 de la Liga MX

Los Rojinegros del Atlas recibirán en su tierra a los Panzas Verdes.

El último duelo entre los dirigidos por Diego Cocca e Ignacio Ambriz ocurrió en el pasado Clausura 2025, en donde los tapatíos por 1-2.

En la última jornada del actual campeonato, ambos equipos cayeron con marcador de 0-2; los locales ante el Atlético de San Luis y León ante el Santos Laguna.

Ambos conjuntos están en la cuerda floja, ya que para ninguno ha sido un buen torneo; en la Tabla General los Rojinegros están en la decimotercera posición con 13 puntos, mientras que León en el decimocuarto lugar con 12 unidades.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs León de la J14 - Liga MX

Este miércoles 22 de octubre, el Estadio Jalisco será escenario del choque entre Atlas y León por la Jornada 14 del Apertura 2025. El partido arrancará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por streaming.

También podrás seguir las jugadas, goles y el resultado final en las redes de ambos equipos y en la cobertura en vivo de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 22 de octubre, 21:00 horas

Miércoles 22 de octubre, 21:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium

