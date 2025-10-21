Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel global y ha logrado consolidar su liderazgo gracias a la cantidad de suscriptores con la que cuenta y a su diverso catálogo de series y películas que se actualiza constantemente para adaptarse a los gustos del público.

En este sentido y con el propósito de facilitar al espectador la elección de contenido, cada semana la plataforma publica un listado con las películas más vistas en cada país y a continuación, te presentamos el Top 10 de las producciones más populares en Netflix México.

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

La Mujer del Camarote 10

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. A pesar de que nadie le cree, ella está decidida a investigar…, aunque eso la ponga en peligro.

Caramelo

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas.

La Vida Secreta de tus Mascotas 2

Los perros domésticos, Duke y Max, se familiarizan con el pequeño nuevo ser humano de la familia y se adaptan a la vida en una granja mientras sus amigos animales abordan nuevas crisis en la ciudad.

Las Brujas

Un niño y su abuela se hospedan en un hotel que alberga una convención internacional de brujas y lo que descubrirán es un plan para erradicar a los niños de Inglaterra.

La Vecina Perfecta

En este documental acerca del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia, las cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal.

Furioza 2

Tras un asesinato, Golden asume el mando de la implacable banda de hinchas violentos Furioza y busca expandir su poder más allá de la frontera.

Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio

La búsqueda de Kong de su propia especie en la Tierra Hueca lleva a rivalidades destructivas que amenazan la paz que Godzilla mantiene entre monstruos y humanos.

Limpia

Limpia es un drama familiar inquietante que cuenta la historia de la intensa relación entre Estela, una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche. A medida que su vínculo se hace más estrecho, construyen un mundo secreto y dependiente, que las llevará a un resultado inevitable.

Una Película de Miedo

En esta parodia de las películas de terror de los 90, un grupo de adolescentes sin suerte pero con un oscuro secreto sufren el asedio de un asesino serial igual de torpe que ellos.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC