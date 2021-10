YosStop envía un audio desde la cárcel: "Se los digo con mi voz"

YosStop hizo una nueva “aparición” en redes sociales gracias a su novio Gerardo González, quien esta vez compartió un audio con sus seguidores donde la youtuber cuenta cómo se “desintoxicó” del Internet leyendo libros.

“Estos no son ni la mitad de los libros que he leído en estos tres meses, y sí, efectivamente, con muchos textos, pero no saben qué tan maravillosos son estos textos”, dijo YosStop en el audio. “No saben lo maravilloso que es desintoxicarme de la adicción al Internet y profundizar en el mundo de los libros”.

Yosseline, encarcelada por el caso de Ainara Suárez, lamentó que la sociedad no lea o estudie, pues estos ayudan a cambiar las perspectivas e, incluso, la vida. Por ello, se dio el tiempo a llamar a sus seguidores en Instagram a que lean.

Esta es la primera vez que los seguidores de YosStop escuchan de nuevo su voz luego de su encarcelamiento. La influencer ha enviado algunos objetos y cartas a través de Gerado para expresar su sentir en el encierro.

Yoseline fue encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla tras ser denunciada por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara, quien fue víctima de violación cuando era menor de edad.

AC