Han pasado más de tres meses desde que la youtuber Yoseline Hoffman —conocida como YosStop— fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil tras la denuncia de Ainara.

Desde el 29 de junio YosStop ha pasado sus días dentro del penal de Santa Martha Acatitla; sin embargo, gracias a las redes sociales y la ayuda de su novio Gerardo González, así como por la información que ha compartido su abogado, Yoseline se ha mantenido en contacto con sus seguidores, enviando mensajes hacia el exterior sobre el proceso que enfrenta.

Hasta este domingo, en la cuenta oficial de Instagram de YosStop —donde tiene más de 6 millones de seguidores— se han subido 17 publicaciones, la primera con un mensaje que escribió en una caja de chicles, otras sobre las manualidades que ha hecho, cartas que escribe y otras tantas de antes de que fuera detenida y donde reflexiona sobre la vida.

"¿Saben hace cuánto no me veo al espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si tengo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está?", escribió YosStoP, a través de Gerardo, apenas este sábado.

En esta publicación explica que ha perdido la fuerza que había ganado, pero gracias al yoga mantiene la flexibilidad, además señala que ha aprendido que el aspecto físico no es lo más importante sino lo que está en el interior.

YosStop reflexiona sobre su comportamiento

Anteriormente Yoseline también habló sobre cómo solía juzgar a las personas y se ha dado cuenta de que vivimos en una inconsciencia "que no nos permite disfrutar y vivir la vida con consciencia y como es, con lo bueno y lo malo", reflexión a la que aseguró, tal vez no hubiera entendido de no enfrentar el proceso que lleva en prisión.

Yoseline fue detenida tras ser denunciada por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara "S", quien fue víctima de violación cuando era menor de edad.

¿De qué se le acusa a Yoseline "N"?

Yoseline “N” fue detenida luego de que Ainara denunciara que la youtuber compartió en sus redes sociales un video en el que la víctima —quien en esas fechas tenía 16 años— fue violada por cuatro jóvenes, hecho que ella, su familia y su defensa consideraron como violatorio a los derechos humanos al exhibir la intimidad de la víctima.

Sin embargo, llama la atención que mientras la youtuber está en prisión, de los agresores las autoridades de investigación no saben su paradero.

Sobre este caso, la Fiscalía capitalina explicó que Yoseline "N" fue vinculada a proceso luego de que el representante social presentó datos de prueba que permitieron establecer que la imputada posiblemente cometió el delito de pornografía infantil en agravio de una persona menor de edad.

