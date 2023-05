Era septiembre de 2019 cuando Yolanda Andrade hacía declaraciones ambiguas sobre un presunto matrimonio que había tenido con una actriz mexicana famosa. Todo era especulación, hasta que ella misma confirmó de quién se trataba.

Yolanda Andrade entonces lo hizo oficial: la mujer con la que se había casado era nada más y nada menos que Verónica Castro. Y fue más allá: aseguró que ella no era ninguna mentirosa y que, incluso, tenía fotos y video del matrimonio.

Ese fue el inicio de la polémica entre las dos artistas mexicanas.

Verónica Castro no esperó y respondió negándolo todo. La actriz mexicana, famosa por sus telenovelas, aseguró que quiso mucho a Yolanda, pero ya no. Además, declaró que no era su esposa y que le escribió para pedirle que la dejara en paz. Más tarde, aseguró que ella no era lesbiana.

Yolanda Andrade arremetió de nuevo, asegurando que ser lesbiana no era nada malo y que cuando estuvieron juntas no le había hecho daño a nadie. Incluso, compartió detalles en los que aseguraba cómo había permanecido al lado de Castro en momentos delicados, como cuando la operaron de la columna; y también confesó que Cristian Castro había golpeado a su mamá.

Hoy el caso polémico de la farándula mexicana vuele a tener un segundo aire luego de que Yolanda Andrade enfrentara problemas de salud y Verónica Castro escribiera en redes sociales: "Quien la hace riendo, llorando la paga", lo que fue una referencia clara a la conductora. Luego, "Joe" respondería: "Si tienes conocimiento del karma también debes tener conocimiento del dharma y vamos a practicar el dharma, con amor".

OA