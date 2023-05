Los problemas que enfrente Joe Andrade, entre ellos "Aneurisma"

La conductora y actriz Yolanda Andrade, finalmente volvió a reaparecer, con llanto y visiblemente agotada, para platicar con los medios de comunicación sobre el tema de salud que enfrenta la actriz. Afirmando que recayó, pero que no era como algunos decían.

Debido, a que años atrás tenía problemas con el alcohol y, lo que le sucedió no tiene nada que ver con su estado actual. Sin embargo, era necesario tener cierto reposo para ver mejoras.

Andrade expresó que era mucho de explicar lo que está enfrentado, referente a lo que los médicos le diagnosticaron. Asimismo, fue agradecida con la producción del programa por haber sido pacientes y comprensivos con ella. Pues la actriz mexicana aseguró que en 23 años jamás había dejado de laborar, pero que esta ocasión su salud no la dejó continuar.

"Yo quiero descansar, yo estoy cansada", fue lo que dijo a su salida de la XEW.

Por otra parte, su íntima amiga la conductora de “4 Elementos”, Montserrat Oliver, la cual presenció dichas declaraciones de Yoli, agregó que se sentía cansada y que su salud se ha convertido en una prioridad necesaria.

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor, pero la cambie porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien", manifestó.

Pese a que en todo momento, Andrade estuvo inquieta secándose las lágrimas de la cara, hizo mención que tiene un problema en un ojo derivado de un aneurisma desde hace siete años, pero las repetidas crisis han sido más frecuentes.

Aunque, Andrade valora las muestras de cariño de amigos y asociados, dice que no compartiría los diagnósticos médicos, ahora lo que pide a gritos es descansar, además de tomar decisiones con Oliver, porque desconoce que vaya a suceder con el programa "Montse y Joe".

Pidió de corazón que no le pregunten a Oliver sobre su estado de salud, porque no le gusta que ese sea el tema de conversación, dando a entender que hasta el jueves le diagnosticaron que se trataba de un tumor.

También, algunos medios le hicieron preguntas sobre “si tenía miedo a la muerte”, Yolanda reflexionó y dijo: "Todo mundo se va a morir, todos podemos pasar por ese episodio, pero también podemos pasar por un episodio de milagro, porque los milagros existen", compartió.

En otros datos, la actriz mexicana tomará un tiempo para reposar. Así como ha tenido días plenos, otros no lo son tanto y, no sabe qué ocurra más adelante.

"La salud es lo más importante, el trabajo también, pero vamos a hacer una pausa porque respeto mi cuerpo y mi salud y mi bienestar, necesito hablar con la productora porque me quiero ir a mi casa en este momento", enunció antes de retirarse.

