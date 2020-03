Yahir aplaza grabación de disco y programa de televisión

El cantante Yahir, subió un video a sus redes sociales en el que comparte con sus fans que debido a la pandemia del COVID-19, tuvo que aplazar la grabación de su disco y la participación en un programa de televisión.

"Estoy tratando de estar aislado, tratando de disfrutar a mi hijos”

"Estoy con ansias de regresar pronto a trabajar, a mi música, mis canciones, estoy a punto de entrar al estudio, esto nos aplazó un poco, pero tenemos el proyecto que queremos en puerta, así que pronto les platicaré de qué se trata y próximamente tendré un proyecto de televisión, que es de los más importantes en mi carrera", dijo.

El protagonista de la puesta en escena, “Hoy No Me Puedo Levantar", compartió que está en cuarentena con sus hijos, que no ha visto a demás miembros de su familia e incluso su cumpleaños, que fue hace unos días, lo pasó sin gran celebración.

"Estoy tratando de estar aislado, tratando de disfrutar a mi hijos, a mis abuelos no los he visto todavía, a pesar de que fue mi cumpleaños no pude tener fiesta, pero la prioridad es la salud y lo importante es que estén bien", compartió.

Yahir no dejó pasar la oportunidad de mandar parabienes a todos sus seguidores.

"Les quiero mandar un beso, un abrazo, fuerza, bendiciones, estamos en medio de una locura, de algo que no me ha tocado ver en mi vida, ni con la influenza creo que fue así, o a lo mejor era más morro y no presté la debida atención, no lo sé, pero ahora debido a las redes y a todo lo que el mundo está opinando, se ha vuelto más complicado, no solamente para mí, sino para toda la familia", expresó.

Finalmente pidió que siguieran todos los protocolos de sanidad y que en la medida de lo posible se queden en casa.

"Les mando un abrazo grande, si se puede no salgan, yo sé que es complicado, que es difícil porque hay muchas personas que tiene que salir a darle, a chambear, pero creo que es un momento para tomarlo muy en serio, porque conozco a varios que lo están tomando a broma y eso tampoco es así, cuídense y estamos en contacto", concluyó.

AC