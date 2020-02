Yahir prepara disco y programa de televisión

El cantante mexicano Yahir ha concluido la creación de los temas que conformarán su nuevo material discográfico y ahora se encuentra en la etapa de tomar decisiones que determinarán la manera de presentarlo.

"Tengo un proyecto padrísimo que estará a mediados de año, tiene que ver con televisión, pero más adelante se darán los detalles"

"Tengo toda la parte de la composición, ahora estamos, mi equipo y yo, escogiendo cuáles temas lo conformarán, si se hace en vivo o en estudio o si nos vamos sencillo por sencillo o un disco completo, todo eso estamos trabajando y decidiendo", contó a los medios de comunicación al terminar su participación en el desfile alegóricos, "Batallas de Flores" que se llevó a cabo la tarde de este martes en Ciudad Carnaval en la Ciudad de Mérida.

De igual forma, el también actor, adelantó que formará parte de un programa de televisión.

"Tengo un proyecto padrísimo que estará a mediados de año, tiene que ver con televisión, pero más adelante se darán los detalles".

Alterno a esto Yahir, junto con la cantante Belinda, encabeza el reparto de la puesta en escena "Hoy No Me Puedo Levantar", proyecto que le ha dejado muchas satisfacciones.

"Es una obra bendecida, en cuestión de la música, comedia siento que es perfecta en todos los sentidos, ahora tiene un par de protagonistas que no habían hecho teatro. En mi caso solamente participé en "Mentiras" y "Jesucristo Superestrella" y ahora tener este protagónico es un reto muy grande y duro", compartió.

"Está increíble, mis compañeros están fenomenales, Sergio Basañez, Jesús Zavala, todos estamos gozando de la obra", ahondó.

Finalmente agradeció las muestras de afecto que tuvo a su paso por el Carnaval de Mérida.

"Me encantó la alegría, la vida que se siente aquí, la buena vibra, estuvieron baile y baile y cante y cante, fue un pachangón. Fue emocionante, fue la primera vez que participó en este carnaval y fue padrísimo. Aquí es muy lindo, lo sentí muy tranquilo, me encanta esa paz que me da esta tierra", concluyó.

AC