Xavi y Grupo Frontera lanzan cumbia que hablaría sobre "empoderamiento femenino"

El estreno de “No Capea”, la colaboración entre Xavi y Grupo Frontera, representa un nuevo hito dentro de la música mexicana moderna. Esta unión combina la fuerza de dos exponentes que han logrado destacar tanto en listas internacionales como en premiaciones, dando vida a una cumbia que mezcla lo tradicional con el sello contemporáneo de Xavi, caracterizado por su estilo romántico y actual.

El video oficial fue rodado en México y recrea la atmósfera festiva de una carne asada, uno de los símbolos más representativos de convivencia en el país. La trama muestra el intento de conquistar a una mujer mediante regalos y gestos llamativos, aunque ella rechaza estas convenciones, reafirmando su independencia y logros personales. Este planteamiento visual refuerza el mensaje de empoderamiento femenino que atraviesa toda la propuesta artística del tema.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El lanzamiento del sencillo coincide con el anuncio de la gira X Tour, organizada por Live Nation, que llevará al cantante por diferentes ciudades de Estados Unidos. El recorrido comenzará el 8 de noviembre de 2025 en el Belico Fest de Phoenix, Arizona, y continuará por estados como California, Texas y Nueva York. Durante el tour, Xavi contará con la participación de su hermano Fabio, colaborador recurrente en composición e interpretación de varios de sus éxitos.

Este estreno llega en un momento clave para la carrera de Xavi. En 2025 recibió tres nominaciones a los Premios Juventud, en categorías como Hit Tropical por “En Privado” junto a Manuel Turizo, Mejor Fusión Musical Mexicana por “Corazón de Piedra”, y Mejor Álbum de Música Mexicana por su debut “Next”. La canción “En Privado” logró posicionarse en rankings de 12 países, alcanzando el puesto 14 en México, el 107 en Colombia y el 131 en el chart global de Spotify, además de ser reconocida por Billboard como una de las mejores canciones latinas del año.

En paralelo, Grupo Frontera continúa afianzándose como una de las agrupaciones más influyentes de la música mexicana. Originarios del Valle del Río Grande, Texas, e integrados por Adelaido Solís, Julián Peña Jr., Alberto Acosta, Carlos Guerrero y Juan Javier Cantú, destacan por su estilo que fusiona la cumbia con sonidos norteños. A lo largo de su trayectoria, han compartido escenario y estudio con artistas como Peso Pluma, Carin León, Shakira, Christian Nodal, Maluma, Fuerza Regida, Netón Vega y Carlos Santana, además de alcanzar proyección global gracias a “Un x100to” junto a Bad Bunny, que se colocó en el número uno del Billboard Global 100 y Spotify.

BB